Polizei ließ sich von Künstlernamen nicht täuschen

Frau machte sich in gefälschtem Führerschein 20 Jahre jünger - Berlinerin musste Fahrt mit dem Zug fortsetzen - vor 2 Stunden

GEFREES - Nicht nur ihren Künstlernamen, sondern auch ein falsches Geburtsdatum das sie 20 Jahre jünger machte, hatte eine 59-jährige Bulgarin in ihren gefälschten Führerschein eintragen lassen. Die Polizei ließ sich davon nicht beirren: Die Frau musste ihre Reise statt mit dem Auto mit dem Zug fortsetzen.

Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei die in Berlin wohnende Frau auf der Autobahn bei Gefrees. Hier konnten die Beamten, als sie den Ausweis und andere Unterlagen der 59-Jährigen im Fahrzeug fanden, feststellen, dass diese offensichtlich mehrere Identitäten benutzt. Der Führerschein war gefälscht, unter ihrem echten Namen durfte sie in Deutschland kein Auto fahren.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Gepäck musste sie ihre Reise mit dem Zug fortsetzen.

