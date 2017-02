Polizei-Schnüffelhunde trainieren auch in Pegnitz

Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken hält sich mit Details zu den vierbeinigen Ermittlungshelfern zurück - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Eine Polizeiübung der etwas anderen Art konnten aufmerksame Bürger in Pegnitz vor kurzem miterleben: Drei sogenannte Schnüffelhunde waren im Stadtgebiet unterwegs.

Polizeihund Elli war vor einiger Zeit als Drogenspürhund im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet unterwegs. Über Ellis tierische „Kollegen“, die in Pegnitz übten, mochte die Polizei keine Details verraten. Foto: Roland Fengler



"Nur eine Übung", betont die Pegnitzer Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung und mag auch nicht ins Detail gehen, ob die Vierbeiner mit dem geschulten Geruchssinn in Pegnitz ein spezielles Training absolviert haben: "Das entzieht sich unserer Kenntnis", meint der Pegnitzer Beamte und verweist darauf, dass derartige (Trainings-) Einsätze in der Regel von der Zentrale, dem Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth, koordiniert würden, was auch dieses Mal der Fall gewesen sei.

Die Bayreuther Polizei-Pressestelle gibt sich in Sachen Polizeihundeeinsatz und -training eher einsilbig und "mauert" bei konkreten Nachfragen mit dem Hinweis auf "ermittlungstaktische Gründe". So wird beispielsweise keine Information herausgegeben, wie viele solcher Schnüffelhunde eigentlich in Oberfranken im Einsatz sind — man wolle es Straftätern "nicht zu einfach machen".

Immerhin erfährt der nachhakende Journalist, dass sich so ein Schnüffelhund-Training mit der Fahrschule für Führerschein-Aspiranten vergleichen lässt: "Da fährt man ja mit dem Schüler auch nicht ausschließlich in der Stadt oder nur auf der Autobahn."

"Den" Schnüffelhund gibt es übrigens nicht, wie in anderen Bereichen der Ermittlungsarbeit setzt die Polizei auch hier auf zielgerichtetes "Spezialistentum". So gibt es beispielsweise Sprengstoffhunde, Personensuch-Hunde, Drogensuch-Hunde und Hunde, denen man beigebracht hat, Brandmittel zu erschnuppern, was immer dann wichtig ist, wenn der Verdacht besteht, dass einem Feuer "nachgeholfen" wurde.

Ein Hund wird in der Regel einem Hundeführer zugeteilt, mit dem das Tier idealerweise als eingespieltes Team agiert. Ins Reich der Fabel gehört das Klischee, dass als "Schnüffler" nur Deutsche Schäferhunde zum Einsatz kommen. Die Bayreuther Polizei-Pressestelle gestattet hier einen kleinen Blick hinter die Kulissen und verrät, dass auch in Oberfranken alle möglichen Hunderassen ihren Geruchssinn der Ermittlungsarbeit zur Verfügung stellen.

HANS VON DRAMINSKI