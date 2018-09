Polizei sucht dreisten Fahrraddieb in Pegnitz

Täter gelangte durch offen stehende Haustür in das Gebäude und öffnete die Garage von innen - vor 41 Minuten

PEGNITZ - Besonders dreist ging ein unbekannter Dieb am Donnerstag in der Pfarrer Dr. Vogl-Straße vor. Durch eine offen stehende Haustür drang er in ein Haus ein und entwendete aus der verschlossenen Garage ein Mountainbike. Die Polizei ermittelt.

Am Nachmittag des Donnerstag, zwischen 12 und 14 Uhr, wurde in der Pfarrer Dr. Vogl-Straße aus einer verschlossenen Garage ein orange/blaues Mountainbike entwendet. Dabei gelangte der bislang unbekannte Täter vermutlich über die offene Haustüre ins Treppenhaus und dadurch in die Garage des Anzeigenerstatters. Dort nahm er allem Anschein nach das Fahrrad an sich, öffnete das Garagentor von innen und flüchtete.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Pegnitz unter der Rufnummer 09241/9906-0 entgegengenommen.

