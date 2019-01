Polizei sucht in Kulmbach fieberhaft nach Einbrechern

Hausbewohnerin hatte unbekannten Mann überrascht - Weiteres Objekt heimgesucht - vor 34 Minuten

KULMBACH - Nach einem Einbrecher sowie einem mutmaßlichen Mittäter sucht derzeit eine große Anzahl von Polizei-Einsatzkräfte in Kulmbach. Eine Hausbewohnerin hatte am Morgen einen unbekannten Mann überrascht, der gerade in das Anwesen eingebrochen war. Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Kurz nach 9.15 Uhr hielt sich die Frau im Keller ihres Wohnhauses in der Gabelsberger Straße, hinter dem dortigen Schuhgeschäft, auf. Als sie ungewöhnliche Geräusche hörte, sah sie nach und stieß dabei auf einen unbekannten Mann, der daraufhin aus dem Anwesen in unbekannte Richtung flüchtete. Wie sich herausstellte, hatte er kurz zuvor gewaltsam die Terrassentür geöffnet.

Ein Großaufgebot von Polizeibeamten fahndet derzeit mit Unterstützung einer Polizeihubschrauberbesatzung sowie eines Personensuchhundes nach den Tatverdächtigen. Dabei überprüften die Beamten mehrere Personen und Örtlichkeiten und gingen auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Beamte des Fachkommissariats der Kripo Bayreuth übernahmen die umfangreichen Ermittlungen vor Ort. Nach ihren Erkenntnissen hatte sich der Einbrecher mit Gewalt über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen verschafft und dabei einen Sachschaden von zirka 400 Euro angerichtet.

Der Einbrecher wird folgendermaßen beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß und schlank, südländisches Aussehen, schmales Gesicht, dunkle Augen, er trug olivgrüne Kleidung und eine Strickmütze mit beige-schwarzen Streifen.

Ein weiterer Zeuge gab gegenüber den Einsatzkräften an, im Bereich des Tatortes einen verdächtigen Mann mit folgender Beschreibung, in Richtung Bayreuther Straße flüchtend, gesehen zu haben: zirka 50 Jahre alt, geschätzte 175 bis 180 Zentimeter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer braunen Jacke.

Bis zum Nachmittag konnte noch kein Tatverdächtiger festgenommen werden. Allerdings wurde ein weiterer Einbruch in eine unbewohnte Wohnung im Stadtgebiet bekannt. Um die Mittagszeit meldeten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Gustav-Adolf-Straße einen Einbruch in die derzeit unbewohnte Einliegerwohnung im Erdgeschoss. Bislang Unbekannte drangen vermutlich um zirka 6.30 Uhr über ein Fenster in die Räume ein und suchten erfolglos nach Wertgegenständen, bevor sie unbemerkt entkamen. Die Ermittlungen der Kripo Bayreuth laufen auf Hochtouren.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

