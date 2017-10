Polizei sucht nach Graffitisprayern in Bayreuth

"Alles für Bayreuth" prangt an Wand des Wirtschaftsgymnasiums

BAYREUTH - Ein nicht zu übersehendes Graffiti hinterließ ein bislang Unbekannter an der Hausmauer des Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Wie der Polizei erst am Mittwoch bekannt wurde, besprühte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag die Hausmauer des Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums (WWG) an der Zufahrt zwischen WWG und Oberfrankenhalle.

Das Graffiti mit dem Schriftzug „Alles für Bayreuth“ wurde in einer Fläche von rund fünf Meter mal 1,5 Meter aufgesprüht. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei bislang nicht vor. Wer zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Rufnummer (0921)506-2130.

