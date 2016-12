Polizei und Behörden kooperieren eng in Pegnitz und Auerbach

Nach Anschlag in Berlin: Laut Polizeichef Roland Schmitt ist Sicherheitskonzept bei Großveranstaltung auf aktuellem Stand - 20.12.2016 17:07 Uhr

PEGNITZ/AUERBACH - Zwölf Menschen wurden bei dem mutmaßlichen Anschlag mit einem Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt getötet, zahlreiche Besucher verletzt. Solche Vorfälle versetzen auch die hiesigen Polizeien und Veranstalter in Alarmbereitschaft. Tausende von Menschen strömen jedes Jahr zum Bratwurstgipfel nach Pegnitz und zur Bergwerksweihnacht nach Auerbach. Die Nordbayerischen Nachrichten haben sich umgehört, welche Folgen für die Sicherheitskonzepte von Großveranstaltungen der mutmaßliche Anschlag haben könnte.

Ein Bild vom 6. Fränkischen Bratwurstgipfel im Mai. Tausende von Menschen strömen zu dieser Veranstaltung nach Pegnitz. Für solche Großereignisse gibt es natürlich ein Sicherheitskonzept. © Archiv/Ralf Rödel



Ein Bild vom 6. Fränkischen Bratwurstgipfel im Mai. Tausende von Menschen strömen zu dieser Veranstaltung nach Pegnitz. Für solche Großereignisse gibt es natürlich ein Sicherheitskonzept. Foto: Archiv/Ralf Rödel



„Wir alle sind schockiert über den schrecklichen Anschlag in Berlin“, sagt der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab. Er ist einer der Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur, der Veranstalter des Bratwurstgipfels, den die NN mit präsentieren. „Als ein Zeichen unserer Trauer haben wir Trauerbeflaggung gehisst“, so Raab.

Schon seit dem ersten Bratwurstgipfel arbeiten die Organisatoren laut Raab eng mit der Polizei und weiteren Behörden in Sachen Sicherheitskonzept zusammen „und selbstverständlich werden wir uns vor dem nächsten Gipfel wieder zusammensetzen und die aktuelle Sicherheitslage besprechen“. Das konkrete Konzept wolle er allerdings nicht in den Medien erläutern.

„Schlechter Ratgeber“

Roland Schmitt, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Pegnitz, versetzen die Geschehnisse in Berlin nicht in Angst. „Ein Polizeibeamter kennt keine Angst, Angst wäre ein schlechter Ratgeber“, sagt er. Sich nach einem solchen Anschlag als Polizist keine Gedanken zu machen, „wäre äußerst naiv und in der heutigen Zeit sträflich“. Auch er betont, dass bei Großveranstaltungen wie dem Bratwurstgipfel schon im Vorfeld Sicherheitsgespräche mit Veranstaltern, Kommunen und Sicherheitsbehörden geführt werden, um Sicherheitskonzepte zu erstellen.

„Wir machen ständig im Vorfeld Lagebeurteilungen, die aktuelle Vorkommnisse mit einbeziehen“, so Schmitt. Ein steter Prozess, der nie abgeschlossen sei. Natürlich hätten solche Anschläge wie in Berlin Auswirkungen und würden in die Überlegungen zur Verbesserung der aktuellen Sicherheitslage mit einbezogen. „Man muss auch in Kleinstädten mit Verrückten und verrückten Taten rechnen“, so Schmitt.

Michael Grüner, Vorsitzender des Fördervereins Maffeispiele, der die Bergwerksweihnacht veranstaltet, mahnt dazu, die „Kirche trotz aller Schreckensmeldungen aus Berlin im Dorf“ zu lassen. Auerbach sei zwar mit seiner Bergwerksweihnacht inzwischen weit bekannt. Doch man befinde sich auf dem flachen Land. „Ich denke, da ist ein Besuch in der Großstadt gefährlicher als bei uns auf dem Weihnachtsmarkt“, sagt Grüner.

„Eher unwahrscheinlich“

Natürlich mache der Förderverein sich vor der Veranstaltung Gedanken, was die Sicherheit angeht. In den vergangenen Jahren sei das Sicherheitskonzept immer wieder angepasst worden. Man könne ja heute nichts mehr ausschließen. „Ob weitere Verschärfungen nötig sind, wird uns das neue Jahr zeigen.“

Dennoch: „Ein Anschlag wie der in Berlin wäre auf Maffei eher unwahrscheinlich.“ Die Zufahrtswege sind gesperrt, sollte es Zwischenfälle geben, könne über Funk sofort Alarm ausgelöst werden. Noch ist es lang hin zur nächsten Bergwerksweihnacht. „Trotzdem machen einen persönlich solche Ereignisse betroffen, vor allem dann, wenn man selbst eine Großveranstaltung mit organisiert“, so Grüner.

Security-Kräfte sind zur Weihnacht auf dem Gelände im Einsatz. Die Polizei sei ebenfalls begleitend unterwegs und in Bereitschaft. Manfred Plößner als stellvertretender Dienststellenleiter der Polizei Auerbach hält es für zu früh, um über eventuelle Auswirkungen des Anschlags auf das Sicherheitskonzept für Maffei zu sprechen. „Momentan sollte man abwarten, was rauskommt“, sagt Plößner.

LUISA DEGENHARDT