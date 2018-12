Polizei verhaftet Planenschlitzerbande bei Pegnitz

Zeuge hatte Täter beobachtet - Kennzeichen gemeldet - Sechs Männer vorläufig festgenommen - vor 2 Stunden

PEGNITZ/KITZINGEN - Planenschlitzer treiben seit geraumer Zeit auf den Rastplätzen entlang der Autobahnen in Franken ihr Unwesen. Jetzt konnten mehrere Tatverdächtige bei einer Kontrolle auf der Rastanlage Pegnitz festgenommen werden. Bei ihnen fand sich auch verdächtiges Diebesgut.

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Unbekannte an mehreren auf der Rastanlage Haidt-Nord geparkten Lastwagen zu schaffen gemacht. Die Täter öffneten die Auflieger der Fahrzeuge und durchsuchten diese nach Diebesgut. Ein aufmerksamer Zeuge konnte drei Personen dabei beobachten, wie diese mehrere Kartons in ihren Kleintransporter geladen haben. Als die Männer den Zeugen bemerkten, fuhren diese auf der A3 in Richtung Frankfurt davon.

Der Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen des Kleintransporters notieren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst ergebnislos. Das Fahrzeug konnte jedoch in den Morgenstunden durch eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth festgestellt und an der Rastanlage Fränkische Schweiz/Pegnitz kontrolliert werden.

Im Fahrzeug befanden sich neben sechs Personen zwei Kartons mit Diebesgut aus einem der angegangen Lastwagen auf der Rastanlage Haidt-Nord. Die Fahrzeuginsassen wurden allesamt vorläufig festgenommen und zur Dienststelle transportiert. Die Tatverdächtigen, vier polnische und zwei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 24 bis 33 Jahren, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Derzeit wird ebenso geprüft, ob die Tatverdächtigen für gleichgelagerte Fälle auf den Rastanlagen Strietwald-Süd und Spessart-Nord in derselben Nacht in Frage kommen.

