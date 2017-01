Polizei will Kameras vor Trockauer Disko

15 beschädigte Autos in einer Nacht: Suche nach Täter zieht sich — Überwachung des Parkplatzes - vor 1 Stunde

TROCKAU - In der Nacht zum 26. Dezember wurden am Parkplatz des Music-Centers Trockau 13 Fahrzeuge mit Steinen beworfen und deren Scheiben eingeschlagen (wir berichteten). Bislang hat die Polizei die Vandalen noch nicht gefunden. Damit sie sich in Zukunft bei solchen Fällen leichter tut, hätte sie gerne eine Videoüberwachung des besagten Parkplatzes. Doch dafür ist der Betreiber der Disko zuständig.

Kameras, wie hier eine zu sehen ist, hätte die Polizei auch gerne auf dem Parkplatz vor dem Music-Center Trockau. Ob es sie geben wird, ist aber Sache des Betreibers der Diskothek. © Archiv/Günter Distler



Kameras, wie hier eine zu sehen ist, hätte die Polizei auch gerne auf dem Parkplatz vor dem Music-Center Trockau. Ob es sie geben wird, ist aber Sache des Betreibers der Diskothek. Foto: Archiv/Günter Distler



Am 6. Januar hatte die Polizei Pegnitz über die Nordbayerischen Nachrichten einen erneuten Zeugenaufruf gestartet. Dienststellenleiter Roland Schmitt fand das nötig, weil sich bis dahin zu seinem Unverständnis niemand bei der Polizei gemeldet hatte. „Man kann so viele Autos nicht innerhalb einer Minute beschädigen. Der oder die Täter müssen beobachtet worden sein“, so Schmitt, „jeder, der etwas weiß und sich nicht bei uns meldet, sollte sich mal überlegen, wie er sich fühlen würde, wenn es sein eigenes Auto erwischt hätte.“

Mittlerweile sind doch ein paar Hinweise bei Schmitt und seinen Kollegen eingegangen. Die reichen laut dem stellvertretenden Dienststellenleiter Harald Düplois noch nicht aus, um die Vandalen zu identifizieren. „Eine Häufung derlei Sachbeschädigungen hatten wir während einer einzigen Nacht in den letzten 16 Jahren noch nicht.“

„Mehr an Sicherheit“

Die Polizei könnte diesen Fall schneller lösen, wenn sie die Tat auf Band hätte. „Wir wünschen uns, dass der Betreiber der Diskothek den Parkplatz mit Kameras überwachen lässt“, sagt Schmitt. Auch Teile des Innenraums des Music-Centers werden laut dem Polizeichef mit Kameras überwacht. Die Bilder seien aber nur „live“ auf einem Monitor zu sehen, aufgezeichnet werde nichts. „Es wäre ein Mehr an Sicherheit, wenn auch dort die Videos aufgezeichnet werden“, sagt Schmitt.

Zu der Diskothek in Trockau wird die Polizei Pegnitz des Öfteren gerufen. Meistens gehe es um Schlägereien, „da bekommen sich Personen wegen Nichtigkeiten in die Haare, weil sie zu viel getrunken haben“, sagt Schmitt. Auch Fahrten unter Alkoholeinfluss gäbe es recht häufig. „Manche schlafen ihren Rausch im Auto auf dem Parkplatz aus. Aber wenn sie ein paar Stunden später fahren, reicht der Restalkohol noch aus, um ihnen den Schein zu nehmen.“

Seitdem die Polizei vor etwa zwei Jahren verstärkte Jugendschutzkontrollen durchgeführt habe, sei es spürbar ruhiger um im und um das Music-Center geworden. Trotzdem: „Manchmal werden wir an einem Wochenende gar nicht zum Music-Center gerufen. Doch es gibt auch Abende, an denen wir drei Mal hin müssen“, sagt Schmitt. Vielleicht werde es bald besser: „Wir versuchen gemeinsam mit dem Betreiber vernünftige Lösungen zu finden.“

Der Geschäftsführer des Music-Centers, Thomas Stöckel, äußert sich auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten schriftlich. „Wir sind in Gesprächen mit unserer Sicherheitsfirma, um zukünftig Verbesserungen in der Überwachung zu erreichen“, schreibt Stöckel. Auch ihm ist offenbar daran gelegen, dass die Vandalen, die sich in der Nacht zum 26. Dezember an den Autos zu schaffen machten, bald gefunden werden: „Wir bitten um Mithilfe. Hinweise, die zur Täterermittlung führen, werden mit 500 Euro belohnt.“

MARCEL STAUDT