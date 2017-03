Polizist stellte in Bayreuth in seiner Freizeit Randalierer

BAYREUTH - Ein auch in seiner Freizeit wachsamer Polizist konnte am Dienstag kurz vor Mitternacht in Bayreuth drei Randalierer dingfest machen. Sie hatten gegen die Außenspiegel von nicht weniger als 13 Personenwagen getreten.

Der Beamte beobachtete in der Rupprechtstraße gegen 23.30 Uhr drei Personen, als diese gegen die Außenspiegel von mehreren geparkten Personenwagen traten. Er versetzte sich sofort in den Dienst, stellte einen der Täter selbst und übergab ihn später an eine Streife der Polizei-Inspektion Bayreuth-Stadt. Zwei Mittäter wurden später im Rahmen der Fahndung festgenommen.

Wie sich später herausstellte, hatten die drei Täter gegen die Spiegel von insgesamt 13 Pkw getreten, glücklicherweise wurden zum jetzigen Ermittlungsstand nur drei davon beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 900 Euro.

Im Zusammenhang mit der Festnahme der Täter konnten noch zwei vermutlich gestohlene Fahrräder aufgefunden werden. Die 16- und 17-Jährigen aus dem Stadtgebiet und dem östlichen Landkreis Bayreuth erwartet nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Zeugen, die die Jugendlichen auf ihrer Zerstörungstour beobachten konnten oder auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 zu melden.

