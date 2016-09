Polizisten geholfen: Bayreuther erhielt Belohnung

Zufällig vorbeikommender Autofahrer half Beamten bei der Festnahme eines Beschuldigten - vor 11 Minuten

BAYREUTH - Weil er den Beamten bei der Festnahme eines Beschuldigten geholfen hat, wurde jetzt ein couragierter Bayreuther von der Polizei belohnt.

Der couragierte Bayreuther erhielt von der neuen Leiterin der Inspektion Bayreuth-Stadt 50 Euro Belohnung. © Polizei



Anfang August wurde in der Weiherstrasse in Bayreuth ein holländischer Staatsbürger kontrolliert, der gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad ohne Licht unterwegs war. Hierbei wurde bei dem 39-Jährigen Alkoholeinfluss festgestellt. Die Herkunft des benutzten Fahrrades war ungeklärt.



Den weiteren Maßnahmen versuchte sich der Mann durch Flucht zu entziehen, wobei er bei der Festnahme massiv Widerstand leistete. Zudem schlug er mit einem Rucksack, in dem sich drei gefüllte Schnapsflaschen befanden, auf eine Beamtin ein und verletzte diese am Kopf.



Ein zufällig vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer erkannte die Situation, hielt an und unterstützte nach Aufforderung ohne zu zögern die Polizeibeamten bei der Festnahme und Fesselung des Beschuldigten. Auf Anweisung half er aktiv bei der Fixierung des bereits zu Boden gebrachten Mannes.



Für dieses couragierte Einschreiten wurde der Verkehrsteilnehmer nun belohnt. Er erhielt aus den Händen der neuen Inspektionsleiterin der olizeiI Bayreuth-Stadt, Polizeidirektorin Götschel, ein Anerkennungsschreiben des Polizeipräsidenten Reinhard Kunkel sowie ein Belohnung in Höhe von 50 Euro.

