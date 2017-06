Polizisten mit Tesla fast umgefahren

Elektroauto-Fahrer mit TIR-Kennzeichen durchbricht Kontrolle und fährt Richtung Pegnitz davon - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Ohne Rücksicht auf die möglichen Folgen fuhr der Fahrer eines Elektroautos der Marke Tesla am Mittwochabend auf einen Polizeibeamten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Bei ihren Ermittlungen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sucht die Polizei dringend Verkehrsteilnehmer, die sich in unmittelbarer Nähe zum Geschehen aufgehalten haben.

Ein grauer Tesla Model S durchbrach am Mittwochabend eine Polizeisperre und fuhr Richtung Pegnitz davon. Das Auto hatte ein Tirschenreuther Kennzeichen. © Tesla Motors



Beamte der Polizeiinspektion Eschenbach führten am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr routinemäßige Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 470 bei Pressath durch. Die Anhaltestelle richteten die Beamten zwischen Pressath und Eschenbach kurz nach Pressath an der Abzweigung nach Pichlberg ein.



Gegen 21.10 Uhr hatte einer der Beamten bereits ein Fahrzeug zur Kontrolle angehalten, während der zweite drei aus Pressath herannahenden Autos ein Anhaltezeichen gab. Die drei Fahrzeuge verlangsamten daraufhin die Geschwindigkeit auf nahezu Schrittgeschwindigkeit, als unvermittelt das zweite Fahrzeug überholte, der bislang unbekannte Fahrer seinen Wagen beschleunigte und direkt auf den Polizisten zusteuerte. Dieser konnte nur durch einen Sprung zur Seite verhindern, von dem Auto umgefahren zu werden und blieb durch seine rasche Reaktion nahezu unverletzt.

Obwohl die beiden Beamten unmittelbar die Verfolgung des flüchtigen grauen Elektro-Pkw der Marke Tesla aufnahmen, gelang dem Fahrzeuglenker mit seinem US-Mobil unerkannt die Flucht. Dies war insbesondere möglich, da das Fahrzeug mit Tirschenreuther (TIR) Zulassung mit Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern auf der B 470 in Richtung Pegnitz davon fuhr.

Die Ermittlungen zur Identifizierung des Fahrzeuglenkers durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden laufen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden auf Hochtouren.

Zeugen dringend gesucht

Die Polizei bittet nun insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die sich zusammen mit dem Tesla der Kontrollstelle genähert haben oder bereits gehalten haben, sich zu melden. Die Fahrzeuginsassen sind für die ermittelnden Beamten wichtige Zeugen und werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter Telefon (09 61) 401 291 in Verbindung zu setzen. Insbesondere die Autofahrer, die vor und hinter dem Tesla gefahren sind, müssten den Vorgang bemerkt haben, da sie im weiteren Verlauf von dem verfolgenden Streifenwagen überholt wurden. Auch wenn die jeweiligen Fahrzeugführer nach eigener Einschätzung keine sachdienlichen Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie dringend aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.





Darüber hinaus bittet die Polizei um Informationen zum Fahrer des flüchtigen Tesla. Wem ist am Mittwochabend ein grauer Tesla mit TIR-Kennzeichen im Bereich nördliche Oberpfalz oder in Oberfranken aufgefallen? Insbesondere werden Informationen zum jeweiligen Fahrer unter der genannten Nummer oder über jede andere Polizeidienststelle erbeten.



Ebenfalls sind Verkehrsteilnehmer, die am Mittwochabend insbesondere auf der B 470 durch einen sehr schnell fahrenden grauen Tesla gefährdet oder geschädigt wurden, aufgerufen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

