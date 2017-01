Poppendorf: Für eine schöne Kirche gibt es Zuschüsse

Gemeinderat Ahorntal befasst sich mit der Sanierung St. Ulrich — Kommune stellt Geld - vor 1 Stunde

KIRCHAHORN - Der Gemeinderat Ahorntal hat sich vorwiegend mit Sanierungen befasst: Zum einen fokussierte er die Kirchensanierung in Poppendorf, zum anderen den Dorfladen in Kirchahorn.

Die Kirche St. Ulrich in Poppendorf braucht dringend eine Frischzellenkur, der Dachstuhl muss erneuert werden, die Außenfassade braucht einen Anstrich. Der Gemeinderat beteiligt sich daran mit 5000 Euro. © Ralf Münch



Erst war in Sachen Sanierung St. Ulrich in Poppendorf der Turm an der Reihe, nun soll der Dachstuhl erneuert und die Außenfassade gestrichen werden. Die Kuratie Poppendorf will die Sanierung ihrer Kirche vorantreiben. Die Gesamtkosten werden auf rund 180.000 Euro geschätzt, 65 Prozent gewährt das Erzbistum Bamberg als Zuschuss.

Auch die Gemeinde soll einen kleinen Zuschuss geben: Der Gemeinderat segnete diesen Antrag in seiner jüngsten Sitzung ohne große Diskussion ab und orientierte sich bei der Größenordnung an vergleichbaren Projekten der jüngeren Vergangenheit wie etwa der Sanierung der Volsbacher Kirche oder der Klaussteinkapelle: Die Kommune beteiligt sich mit 5000 Euro, dies entspricht etwa zehn Prozent des von der Kuratie zu tragenden Eigenanteils.

Die geplante Errichtung eines Wohnhauses in der Gemarkung Poppendorf beschäftigte den Gemeinderat zum wiederholten Mal. Für dieses Vorhaben hatte das Gremium im vergangenen Jahr eigens eine Orts-abrundungssatzung beschlossen, jetzt wurde der Bauantrag gebilligt.

Vieles steht bereit

Bürgermeister Gerd Hofmann erklärte, der Umbau des ehemaligen Edeka-Geschäfts zum Dorfladen habe begonnen, zunächst stehen die Elektro- und Sanitärleitungen ganz oben auf der Prioritätenliste. Danach ist das Dach an der Reihe, das Material liegt auch schon vor dem Gebäude der Ex-Sparkassenfiliale – „doch im Moment spielt leider die Witterung nicht mit“.

Angeliefert wurden in diesen Tagen die Container für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, denen bekanntlich das Alte Rathaus als Arbeitsplatz nicht mehr zugemutet werden kann, da es mit giftigen Holzschutzmitteln belastet ist.

Der Umzug des Personals in die am Kindergarten untergebrachten Container dürfte wohl erst im März über die Bühne gehen.

