Porsche auf A9 zerlegt: 120.000 Euro Schaden

Sportwagen knallte auf nasser Fahrbahn gegen Fahrzeug der Autobahnmeisterei Trockau - vor 1 Stunde

HAAG - Immer wieder überschätzen Fahrer von teuren und schnellen Autos ihre Fahrkünste auf der kurvenreichen Autobahn im Raum Bayreuth. Am Dienstag knallte ein 55-Jähriger mit seinem Porsche gegen ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei. Der Schaden: 120.000 Euro.

Ein 55-Jähriger aus Baden-Württemberg fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Porsche auf der Autobahn in Richtung Nürnberg. In einer langgezogenen Linkskurve nahe Haag kam der Sportwagenfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen und prallte frontal gegen die linke Seite einer neben ihm fahrenden Zugmaschine der Autobahnmeisterei Trockau.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Unfallverursacher erhält demnächst einen Bußgeldbescheid.

