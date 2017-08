Positive Bilanz der Pegnitzer Kerwa, aber . . .

Unwetter, Kerwa-Konkurrenz in der Umgebung und Urlaubszeit drückten die Besucherzahlen nach unten - vor 54 Minuten

PEGNITZ - "Nach der Kirchweih ist vor der Kirchweih", bringt es Hans Mösch, Abteilungsleiter Fußball des ASV Pegnitz auf den Punkt. Er zieht eine positive Bilanz, sagt aber: "Es hätte besser laufen können."

Der Umzug durch die Stadt und Aufstellen des Kirchweihbaums markierten wieder den feucht-fröhlichen Auftakt der Kirchweih. Nun ist die Kerwa vorbei und die ASV-Fußballer können sich wieder auf die Bezirksliga konzentrieren. © Foto: K. Trenz



Zwar kann Mösch nicht sagen, wie viele Hektoliter Bier, wie viele Steaks, Bratwürste, Fisch- oder Käsebrötchen über die Theke beziehungsweise Biertische gegangen sind, aber er kann sehr wohl ein Fazit der vergangenen Woche ziehen: "Der Kirchweihanfang am Dienstag ist erwartungsgemäß sehr gut angenommen worden. Aber das ist jedes Jahr so. Da waren nur sehr wenige Bänke unbesetzt", sagt er. Auch mit dem Seniorennachmittag am Mittwoch könne man sehr zufrieden sein.

Allerdings sei es bei der Essensausgabe, als innerhalb kürzester Zeit rund 700 bis 800 Gutscheine eingelöst wurden, doch zu Warteschlangen gekommen. "Wir sind ja alles keine Profis, sondern wir machen das einmal im Jahr ehrenamtlich. Da kann das natürlich passieren. Aber das ist jedes Jahr immer ein wenig schwierig", sagt Bettina Merkl, die einer dieser Ehrenamtlichen ist und im Versorgungsbereich arbeitete. Auch der Donnerstag mit After-Work-Party und V.I.P.-Special — Besucher konnten Tische für zehn Personen reservieren — war erfolgreich. Mösch: "Die speziellen 15 Tische im Zelt waren alle reserviert. Und auch sonst wurde der Abend schön angenommen."

Trotzdem hätte es besser laufen können: Am Freitag gab es einen Einbruch der Besucherzahlen, verglichen mit dem Vorjahr. Den Grund dafür sieht Mösch in dem schweren Gewitter mit Starkregen, das zwischen 23 und 24 Uhr über Pegnitz hinweg zog. "Da hatten dann schon einige Besucher gefehlt. Sie sind gar nicht erst gekommen, oder sind dann einfach früher gegangen. Vor allem das junge Publikum, das normalerweise länger da sitzt".

Bettina Merkl, die im Versorgungsbereich tätig war: "Ich stand im Servicebereich über einem Kanaldeckel in einer Wasserpfütze. Besucher halfen uns, die Dachrinne aus Plastik, welche die beiden Zelte miteinander verbindet, vom Wasser zu befreien. Indem sie in einer Menschenkette dagegen drückten. Da kam so viel Wasser runter, dass wir uns mit der Security unterhielten, ob wir das nicht abbrechen sollten. Wenn es länger gedauert hätte, dann hätten wir wohl evakuieren müssen."

Helfer atmen durch

Was den Samstag betrifft, herrscht ebenfalls etwas Unzufriedenheit. Es seien nicht so viele Besucher wie in den vorherigen Jahren da gewesen. Ein Grund dafür könnten, laut Aussagen von Mösch, die vielen Kerwas gewesen sein, die zur gleichen Zeit in der Gegend stattfanden. Ebenso der Sonntag: Rückläufige Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren.

Sowohl Mösch als auch Merkl atmen jetzt erstmal durch, wie so viele der anderen Helfer auch, fahren mit ihren Familien in Urlaub. Denn den Urlaub, den sie sich für die Kirchweih genommen hatten, war ja nicht wirklich einer. Auf die Frage, ob man jetzt froh ist, dass diese ganze Sache vorbei ist, antworten beide: "Jetzt reicht es. Am Ende sinkt bei allen die Motivation doch stark."

RALF MÜNCH