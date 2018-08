Positive Halbzeit-Bilanz der Faust-Festspiele in Pegnitz

PEGNITZ - "Ich glaube an das Projekt und investiere da hinein", sagt Uwe Vogel, Geschäftsführer und Schauspieler der Faust-Festspiele Pegnitz, mit hörbarer Überzeugung. Die Hälfte der diesjährigen Saison ist bereits vorbei – und der 46-Jährige ist zufrieden. Denn es läuft gut auf dem Pegnitzer Schloßberg, deutlich besser als im vergangenen Jahr.

Man kennt Uwe Vogel, den Geschäftsführer der Faust-Festspiele Pegnitz, als grimmig-ironischen Teufel Mephisto. Die Bilanz, die er zur Festspiel-Halbzeit zieht, ist erstaunlich gut. Foto: Hans von Draminski



Genaue Zahlen hat Uwe Vogel zwar noch nicht, aber es sind dieses Jahr wesentlich mehr Zuschauer als 2017. Welches Stück – am besten ankommt, kann er derzeit noch nicht sagen: Johann Wolfgang von Goethes "Faust", William Shakespeares "Hamlet" oder die Komödie "In der Hölle wird gescheuert" nach Christian Dietrich Grabbes "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung". Vogel: "Die Komödie wird ja wesentlich öfter gespielt als ,Faust’ und ,Hamlet‘." Die genaue Verteilung und damit den prozentualen Anteil der einzelnen Stücke an den Verkäufen könne man erst am Ende der Spielzeit genau bestimmen.

Viele Zuschauer würden in der laufenden Saison in alle drei Inszenierungen gehen, hat Uwe Vogel festgestellt. Was er ebenfalls beobachtet hat, ist, dass Shakespeares "Hamlet" besser ankomme als erwartet. Da sei das Produktionsteam zunächst etwas skeptisch gewesen, weil das Shakespeare-Stück ja doch auch eine Tragödie sei, in der ausgiebig gestorben werde. "Aber die Mischung aus Unbeschwertheit und Tragödie, die Volksnähe, die unser Intendant Daniel Leistner durch das konsequente Umschreiben des Klassikers erreicht hat, funktioniert", ist Uwe Vogel, der in allen drei Stücken auch tragende Rollen spielt, überzeugt.

Kommen mehr Pegnitzer oder mehr Auswärtige auf den Schlossberg? "Das Publikum ist gemischt", stellt Uwe Vogel fest. Aber man merke deutlich, wenn mehr Pegnitzer in den Rängen säßen – denn nur die Einheimischen registrierten und verstünden die ortsbezogenen Gags, wie sie etwa in der Grabbe-Komödie vorkämen. Beispielsweise die Scherze zum benachbarten Biergarten. Aber es kämen auch positive Rückmeldungen von weiter her, unter anderem aus Frankfurt am Main.

Werbekampagne ausgeweitet

Dass es dieses Jahr auf dem Pegnitzer Schloßberg spürbar besser laufe, führt Uwe Vogel auch darauf zurück, dass die Werbekampagne ausgeweitet wurde. Es wurde mehr plakatiert, "80 bis 90 Stellen werden es insgesamt sein", schätzt der Festspiel-Manager.

Und auch die Faltblätter zur Festspielsaison wurden vermehrt und über ein größeres Gebiet verteilt ausgelegt, unter anderem im Städtekleeblatt Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach, aber natürlich auch im benachbarten Bayreuth. "Besonders dort gehen die Flyer weg und stoßen auf interessiertes Publikum", berichtet der sichtlich zufriedene Geschäftsführer. Das sei 2018 auch anders als im vergangenen Jahr. "Es muss sich eben erst herumsprechen", ist Uwe Vogel überzeugt.

Auch von den Schulen habe es viel Interesse an den Festspielen gegeben. So waren aus Hof Klassen da und haben den Faust sowie den Hamlet angeschaut. Mehr Schulvorstellungen unterzubringen sei Ende Juli gleichwohl sehr schwer umzusetzen. "Da müssten wir zwei Wochen eher mit der Spielzeit anfangen, aber das ist terminlich schwierig", sagt Uwe Vogel. Aber vielleicht lasse sich da "irgendwann mal etwas machen". "Wir wollen schließlich auch Bildungsförderung machen", unterstreicht er.

In dieser Woche steht gleich drei Mal Christian Dietrich Grabbes von Daniel Leistner schrill und sehr klamaukig neu gefasste Komödie "In der Hölle wird gescheuert" auf dem Spielplan. "Das haben wir extra so gelegt, denn es ist ja ASV-Kerwa", sagt Uwe Vogel. Und da würde man manchmal auf dem Schloßberg halt doch die Musik von dort drüben hören. "Wenn das dann bei einer der Tragödien passiert, wäre das irgendwie unpassend", sagt der Mime lachend.

Noch bevor die Faust-Festspiele dieses Jahr zu Ende sind, laufen schon eifrig die Planungen für die nächste Saison 2019. Auf jeden Fall soll es in dieser ein dezidiertes Kinderstück geben. Zusätzlich natürlich wieder den Goethe-"Faust" und noch zwei weitere Stücke. Das eine werde der humorvolle "Zerbrochene Krug" um den tragikomischen Dorfrichter Adam aus der Feder von Heinrich von Kleist sein.

Beim dritten Stück sei man noch am Überlegen. Es müsse ja unter anderem bei den Faust-Festspielen stets bedacht werden, wie viele Schauspieler für jedes Stück gebraucht würden. "Eine gewisse Anzahl ist nötig", sagt Uwe Vogel, auch wenn, wie in diesem Jahr, er und Daniel Leistner jeweils sechs Rollen übernehmen – übrigens ohne Gage. Aber mehr Rollen seien einfach nicht zu schaffen und ab nächstem Jahr müsse es auch möglich sein, dass die beiden Festspiel-Chefs für ihren Einsatz als Schauspieler ordentlich bezahlt würden.

Aber auch für heuer ist Vogel zuversichtlich, was die Finanzierung der Faust-Festspiele angeht. Vogel geht davon aus, dass das gesteckte Ziel – 6000 Zuschauer und die Nicht-Inanspruchnahme der Ausfallbürgschaft der Stadt – erreicht wird. "Dieses Jahr mussten wir ja noch einmal in Kostüme und Ausstattung investieren", sagt Uwe Vogel. Aber dieses wichtige Zubehör habe man dann ja im nächsten Jahr schon im Fundus.

Das mache es für die Festspiele leichter, kostendeckend zu wirtschaften. Darüber hinaus müsse man gewisse Dinge einfach kaufen, das sei günstiger, als sie Jahr für Jahr neu auszuleihen.

Gut angenommener Bus

Gut in Anspruch genommen und fleißig frequentiert werde auch der regelmäßige Bus-Shuttle vom Bahnhof auf den Pegnitzer Schloßberg — gerade von den auswärtigen Gästen. Und ausgesprochen positive Resonanz gibt es zudem auf die konsequente Barrierefreiheit, die dieses Jahr noch ausgebaut wurde. So wurde diesmal vor den beiden Tribünen eine Reihe extra bestuhlt und es kann hier bei Bedarf für Rollstuhlfahrer Platz geschaffen werden. "Dann sitzen sie nicht am Rand, sondern mittendrin", freut sich Uwe Vogel.

Der Intendant und Hauptdarsteller der Pegnitzer Faust-Festspiele, Daniel Leistner, ist ebenfalls "sehr zufrieden" mit dem bisherigen Verlauf. "Es läuft weitaus besser als vergangenes Jahr", sagt Leistner mit hörbarer Euphorie. Die Stimmung habe sich gewandelt, sie sei in Pegnitz inzwischen ganz anders als seinerzeit in Kronach, wo die Faust-Festspiele ursprünglich beheimatet waren.

Gab es nach dem Festspiel-Umzug im Premierenjahr 2017 noch zahlreiche kritische Äußerungen vor allem in den sozialen Netzwerken — den Faust-Festspielen wurde am neuen Spielort Kurzlebigkeit und ihr baldiges Ende prognostiziert —, so sei dieses Jahr bei den Pegnitzern nichts mehr davon zu merken.

"Ich empfinde es dieses Jahr als sehr positiv", sagt Daniel Leistner. Er glaubt, dass die Faust-Festspiele in Pegnitz diesmal deutlich besser angekommen sind und sagt eine positive Entwicklung voraus. "Es wird die Festspiele nächstes Jahr auf jeden Fall wieder geben", betont Daniel Leistner. Die Fans wird es freuen.

ZIn dieser Woche wird am Donnerstag, Freitag und Samstag die Komödie "In der Hölle wird gescheuert" sowie am Sonntag der Hamlet gezeigt. Beginn jeweils um 20 Uhr.

