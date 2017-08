Positive Zeichen in einer globalen Welt

Acht Freiwillige aus aller Herren Länder arbeiten derzeit in Plecher Projekten mit - vor 1 Stunde

PLECH - Seit dieser Woche arbeiten acht Studenten – unter anderem aus Japan, Serbien, Taiwan und der Ukraine – in verschiedenen Projekten der Marktgemeinde Plech mit. Begleitet werden die Freiwilligen dabei von zwei Mitarbeiterinnen der Internationalen Begegnung in Gemeinschaftsdiensten (IBG); die Leitung hat Plechs zweite Bürgermeisterin Renate Pickelmann (ÜWG).

Tatkräftig packten die acht Freiwilligen am Gottvaterberg mit an. Später galt es aber auch, sich kreativ und geistig zu beweisen und einen Friedensspruch für die evangelischen Weidenkirche zu finden. Foto: Klaus Trenz



Die angehenden Akademiker waren bereits bei Erstellung der Stelen an der Weidenkirche im Gewerbegebiet Ottenhof, bei baulichen und Naturschutzmaßnahmen im Einsatz. Für eine Überraschung sorgte die Betzensteiner Künstlerin Kerstin Kassel. Nach dem Arbeitseinsatz an der Weidenkirche wartete auf die jungen Leute im Alter um die 20 nämlich eine "Hausaufgabe", die nicht nur zur künstlerischen Betätigung, sondern auch zu politischen Gedanken anregen sollte. Es galt, einen Friedensspruch zu finden, einen, der zu einer evangelischen Kirche passt.

In zwölf Sprachen und mit deutscher Übersetzung werden die finalen Sprüche dann auf Plexiglasscheiben übertragen. Eingefasst in Sicherheitsglas und mit einem Metallrahmen versehen werden sie drei filigrane und etwa 1,60 Meter hohe Stelen bilden, die rund um die Weidenkirche platziert werden. "Gerade in der heutigen Zeit ist es so wichtig, dass mehr Positives in die Welt hinauskommt", sagt Künstlerin Kassel. Die Besucher der Weidenkirche sollen globale Gedanken lesen können — von jungen Menschen, die teils Tausende von Kilometern von Plech Zuhause sind.

Kraftvolle, fröhliche Sprüche

Der 19-jährige Dane aus Taiwan, der Chemieingenieurwesen studiert, hat sich über diese "sinnvolle" Aufgabe sehr gefreut. Leute werden zu der Kirche kommen, sagt er, dort nicht nur beten, sondern kraftvolle und auch fröhliche Sprüche lesen können. Er wird die Stelen mit einem alten taiwanischen Spruch bestücken, der daran erinnern soll, dass man, so lange man atmet, auch etwas bewirken kann. Utku, aus der Türkei, studiert Architektur in Ankara. Ihn hat das Projekt als angehenden Architekten besonders angesprochen – auch weil es in der Gruppe ausgearbeitet wurde. Utku hat sich Gedanken zum Schicksal gemacht.

Der 20-jährige Maschinenbaustudent Mykyta aus Kiew will die Menschen mahnen, den Frieden zu bewahren und auch um ihn zu kämpfen. "Wir schätzen Dinge erst dann, wenn wir sie nicht mehr haben", sagt er in gutem Deutsch. Es sei jedenfalls eine "sehr schöne Überraschung" gewesen, bei dem insgesamt zweiwöchigen Einsatz als Freiwilliger kreativ zu arbeiten.

"Alle waren relativ begeistert von der Idee mit den Stelen", berichtet die 22-jährige Betreuerin Kim Mbaka, die in Kenia geboren ist und seit ihrem dritten Lebensjahr in Deutschland lebt. Alle seien für die Idee der Künstlerin offen gewesen und hätten mit Spaß an deren Umsetzung gearbeitet.

Mbaka vermutet, dass ihren Schützlingen noch nicht ganz bewusst ist, wie das Ergebnis aussehen wird. Pickelmann und Kassel setzen sich indes dafür ein, dass die Stelen noch während des Aufenthalts der Studenten aufgestellt werden.

Nächste Woche werkeln die jungen Leute dann in Betzenstein. Dort sollen sie einen Sonnenschutzunterstand auf dem Spielplatz bauen – eine Art Weinlaube, wie Kassel erklärt. Außerdem soll der Spielplatz etwas aufgemöbelt werden. Weiter werden die Studenten dabei helfen, den ehemaligen Gasthof Wagner zu entrümpeln und den Aussichtspunkt "Schöne Aussicht" von Gestrüpp zu befreien.

KLAUS TRENZ