Possierlicher Räuber plündert Teiche im Kreis Amberg

Der Fischotter hat seinen Weg selbst in die entferntesten Weiher des Landkreises Amberg-Sulzbach gefunden — Monitoring gefordert - vor 20 Minuten

AUERBACH/AMBERG - Eigentlich sind es possierliche Tierchen – wenn sie nicht Ärger und Kosten verursachen würden. Die Rede ist vom Fischotter.

Der Fischotter erobert derzeit die Gewässer auch in unserer Region. Ein Thema, welches Hans-Hermann Lier (r.) mit Bezirksrat Richard Gaßner, SPD-Landtagskandidaten Uwe Bergmann und MdL Reinhold Strobl besprach. Foto: nn



Die Tiere sind nachtaktiv und bei uns längst nicht mehr gefährdet. Bei einer Gesprächsrunde informierte Hans-Hermann Lier vom Amberger Fischereiverein MdL Reinhold Strobl, Bezirksrat Richard Gaßner und SPD-Kreisvorsitzenden Uwe Bergmann über die Ausbreitung der Fischotter in der Region. Längst hätte der Fischotter seinen Weg in die kleinsten Gewässer und entferntesten Weiher gefunden.

Dabei bereite der Biber dem Fischotter den nötigen Weg mit seinen Behausungen. Lier schätzt die Anzahl der Fischotter im Landkreis auf zirka 100 Exempla-re.

Sie würden etwa zehn Jahre alt, jährlich bekämen sie zwei bis drei Junge. Er berichtete von einem Weiher, wo 1000 Karpfen eingesetzt und etwa 50 übrig geblieben seien. Außerdem habe er natürlich auch Auswirkungen auf Amphibien.

Viele Schäden habe man bisher auf den Kormoran geschoben, weil der Bürger selten einem Otter begegnet und auch das Auge für die Spuren des Otter fehle. Die Frage sei, wie man dem Fischotter begegnen könne. Sie seien schließlich geschützt. Zäune seien sicherlich keine Lösung, weder an einem Teich und schon gar nicht an einem Bach oder Fluss. Man könne auch nicht überall die Landschaft mit in die Erde hineinreichenden oder elektrischen Zäunen verschandeln.

Kontrollierte Entnahme

Entschädigungen bekäme bisher nur die Teichwirtschaft. Das sei aber auch nur ein kleiner Baustein des Problems. Lier: "Wir Fischer stehen zum Artenschutz." Was aber nötig sei, sei die kontrollierte Entnahme dort, wo der Fischotter sich zu sehr ausbreite. Beim Biber und beim Kormoran sei man hier auf einem guten Weg.

Bezirksrat Richard Gaßner berichtete von der Diskussion im Bezirkstag und den Forderungen des Bayerischen Bezirkstags. Hier wurde mit Unterstützung der Oberpfälzer Bezirksräte Franz Löffler (CSU) und Richard Gaßner (SPD) eine Resolution an den Bayerischen Landtag auf den Weg gebracht mit der Forderung, ein Fischotter-Monitoring auf den Weg zu bringen.

Es soll die Bestandssituation dokumentieren, damit in besonders belasteten Gebieten weitere Maßnahmen eingeleitet werden können. Strobl versprach, zusammen mit seiner Kollegin Annette Karl sich des Problems anzunehmen. Uwe Bergmann als Landtagskandidat werde sich ebenfalls des Themas annehmen.

sor