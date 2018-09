Pottenstein als Mekka der Volksmusikfreunde

Musikgruppen spielen am kommenden Sonntag in Straßen, Biergärten und auf verschiedenen Plätzen - vor 15 Minuten

POTTENSTEIN - Wenn der Bezirk Oberfranken gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik am kommenden Sonntag, 9. September, zum Oberfränkischen Volksmusikfest nach Pottenstein einlädt, dürfen sich die Besucher bei freiem Eintritt auf ein großes musikalisches Volksfest freuen.

Der Bezirk Oberfranken und die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik laden für kommenden Sonntag zum Oberfränkischen Volksmusikfest nach Pottenstein ein. Mit dabei sind auch die „Gschrubbdn.“ © Foto: Archiv



Der Bezirk Oberfranken und die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik laden für kommenden Sonntag zum Oberfränkischen Volksmusikfest nach Pottenstein ein. Mit dabei sind auch die „Gschrubbdn.“ Foto: Foto: Archiv



Zahlreiche Volksmusikgruppen musizieren auf den Straßen, in den Biergärten und auf den verschiedenen Plätzen im Stadtkern. Ganz Pottenstein wird mit fränkischer Volksmusik erfüllt sein.

Das Oberfränkische Volksmusikfest, das gemeinsam vom Bezirk Oberfranken mit der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik, Bezirk Oberfranken, ausgerichtet wird, hat Tradition. Am Sonntag, 9. September, findet es bereits zum 31. Mal statt.

Diesmal werden zahlreiche Volksmusikgruppen die Fränkische Schweiz in ein Mekka für Volksmusikfreunde verwandeln. "Die unterschiedlichsten Varianten der fränkischen Volksmusik werden in Pottenstein zu hören sein: Vom Quetschen-Rock bis hin zur Saitenmusik. Für jeden wird etwas dabei sein", verspricht der Vorsitzende der Arge Volksmusik, Bertram Popp.

Die Stadt wird erklingen

"Der ganze Stadtkern wird erklingen. Wir hoffen daher natürlich, dass das Wetter mitspielt, da ein Großteil der Veranstaltung unter freiem Himmel stattfinden soll", hofft Ulrich Wirz von der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberfranken darauf, dass der Wettergott der Veranstaltung hold ist.

Zum Auftakt des 31. Oberfränkischen Volksmusikfestes werden um 13.30 Uhr die teilnehmenden Volksmusikgruppen kurz vorgestellt, ehe sich diese in die Hauptstraße, die Biergärten am Stadtgraben, in das Bürgerhaus, die katholische Kirche oder das Seniorenheim verteilen. "Wir dürfen uns auch in diesem Jahr auf eine ungeheure musikalische Vielfalt freuen. Das Volksmusikfest verdeutlicht einmal mehr, wie modern Volksmusik in Oberfranken sein kann", blickt Bezirkstagspräsident Günther Denzler mit großer Vorfreude auf die Musikveranstaltung. Bis in die Abendstunden sind alle Volksmusik- und Volkstanzfreunde dazu aufgerufen, aktiv am Geschehen teilzunehmen. "Auch in diesem Jahr sind alle Besucher eingeladen, kräftig mitzusingen, zu klatschen oder in den Wirtshäusern und Straßen zu tanzen", freut sich Bertram Popp auf eine rege Beteiligung.

Abwechslungsreiches Programm

Die ganze Pottensteiner Altstadt wird am Sonntag, 9. September, ab 13.30 Uhr zur Volksmusik-Open-Air-Bühne. An neun Standorten geben zahlreiche oberfränkische Volksmusik-Gruppen eine Kostprobe oberfränkischer Volksmusiktradition.

Folgende Gruppen sind beteiligt: Fränkische Volksmusikanten Bischberg (Marktplatz), Norbert Lodes und seine Juramusikanten (Brauerei Mager), Hix Tradimix (Brauerei Hufeisen), Die Gschrubbdn (Bürgerhausplatz), Freies Fränkisches Bierorchester (Bruckmayers Biergarten), Rotmain-Trio (Kellerschänke), Helmut Spörl (Gasthof Haberberger), Vielsaitig (Senivita-Wohnheim) sowie die Mundartpoeten Edeltraud Gahn und Betram Popp, die in der gesamten Altstadt unterwegs sind.

Für Bewirtung sorgt die Pottensteiner Gastronomie. Die Stadt weist darauf hin, dass die Hauptstraße in der Zeit von 12 bis 24 Uhr für den Verkehr gesperrt ist. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt im Innerortsbereich über die Straße "Am Stadtgraben".

Parkmöglichkeiten stehen am Ortsrand zur Verfügung, zum Beispiel auf dem Wanderparkplatz im Weihersbachtal an der B 470 (gegenüber der Tankstelle), auf dem Wanderparkplatz im Mariental oder auf dem Großparkplatz am Schöngrundsee.