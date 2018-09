Pottenstein: Bayreuther Berg bleibt komplett gesperrt

Asphaltierungsarbeiten verzögern sich — Neuer Abschluss-Termin 24. September - vor 0 Minuten

POTTENSTEIN - Eigentlich hätte die Komplettsperrung des Bayreuther Bergs in Pottenstein am Freitag, 7. September, aufgehoben werden sollen. Nun verzögern sich die Bauarbeiten in der Fischergasse wegen umfangreicherer Arbeiten im Untergrund deutlich. Neuer Termin für die Asphaltierung ist nun der 24. September.

Eigentlich hätte die Komplettsperrung des Bayreuther Bergs am heutigen Freitag aufgehoben werden sollen. Nun verzögern sich die Bauarbeiten wegen umfangreicherer Arbeiten im Untergrund. Foto: Thomas Weichert



Mindestens bis zu diesem Zeitpunkt wird die wichtige Verkehrsader gesperrt bleiben. Wie Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) bei einer gemeinsamen Baustellenbegehung mit Bauhofleiter Klaus Eckert erklärte, liege die Bauverzögerung vor allem an den Kanalleitungen, die unter der Straße massiv einbetoniert waren. Damit hätte vorher niemand gerechnet. Außerdem mussten sämtliche Versorgungsleitungen, von Strom über Telekommunikation bis hin zum Trinkwasser, in diesem Bereich neu verlegt werden. Sogar eine Notwasserleitung musste verlegt werden, so Bauhofleiter Eckert.

Zudem befinde man sich in der Fischergasse in einem schwierigen Gelände. Aufgrund der Enge können auch keine weiteren Baumaschinen eingesetzt werden, um die Arbeiten zu beschleunigen.

Dass der Bayreuther Berg gesperrt bleibt, hat auch Auswirkungen auf den Schulbusverkehr. Mit der Schulleitung und den Busunternehmen wurde jedoch ein Kompromiss gefunden. Demnach müssen die Busse nächste Woche noch die Umleitung über Haselbrunn fahren. Sobald die Untergrundarbeiten fertig sind, wird der Bayreuther Berg zu den Schulbuszeiten von der Baufirma geöffnet und danach wieder komplett gesperrt.

Nur Schulbusse dürfen durch

Frühbeißer betont, dass dann nur die Schulbusse durch die Baustelle fahren dürfen. Nicht aber die Eltern, die ihre Kinder mit ihrem Privatauto selbst zur Schule bringen. Die müssen weiterhin über die Umleitung fahren wie sämtlicher anderer Verkehr.

Zum Oberfränkischen Volksmusiktag an diesem Sonntag, 9. September, wird die Einbahnregelung der Straße Im Stadtgraben vorübergehend aufgehoben, weil die Kreisstraße in der Innenstadt ja gesperrt ist. "Da gibt es keine Probleme", ist sich Frühbeißer sicher. Er und Eckert gehen nun davon aus, dass der neue Asphaltierungstermin am 24. September eingehalten werden kann. Teurer für die Stadt werde es wegen der Bauverzögerung jedoch nicht. Ist die Fischergasse asphaltiert und der Bayreuther Berg wieder für den Verkehr freigegeben, kann mit der Neugestaltung des Platzes am ehemaligen Pottensteiner Hof begonnen werden.

THOMAS WEICHERT