Pottenstein: Bewegungen erschweren Sanierung des Langen Bergs

POTTENSTEIN - Die Sanierung des Langen Bergs in Richtung Industriegebiet, Golfplatz und Gößweinstein ist ein Herzenswunsch vieler Pottensteiner. Trotzdem geht die Umsetzung dieses Vorhabens nur in kleinen Schritten voran, was auch daran liegen könnte, dass sich der Berg bewegt.

Verkehrszählungen und der Anteil des Schwerlastverkehrs belegen, dass eine Sanierung des Langen Bergs in Pottenstein in Richtung Industriegebiet nötig ist. Doch die Umsetzung lässt auf sich warten. © Ralf Münch



Das Staatliche Bauamt Bayreuth dokumentiere am Langen Berg seit mehreren Jahren Verformungen und Schäden im Straßenbelag, so Behördenleiter Kurt Schnabel auf Nachfrage dieser Zeitung. Klar, dass da auch schon Erkenntnisse vorliegen: "Die Beobachtungen können sowohl auf Bewegungen in den vorhandenen Stützkonstruktionen als auch im Hang selbst hinweisen."

Das Straßenbauwerk sowie der natürliche Untergrund werden mit einer Reihe von Bohrungen und Sondierungen "erkundet", berichtet Schnabel. Um Verformungen mit der eingesetzten Messtechnik erfassen zu können, wurden in mehrere Bohrlöcher Sonden eingebaut, mit denen mögliche Verformungen "lückenlos über die Bohrlochtiefen gemessen werden können". Auch an der Oberfläche gibt es Messstellen. Die Messungen fänden regelmäßig in jedem Quartal statt, zuletzt im November.

Die Auswertung und Zusammenführung aller Messreihen erfolgt laut Schnabel durch das Zentrum Geotechnik an der Technischen Universität (TU) München. Er ergänzt: "Die abgeglichenen Ergebnisse der letzten Messungen liegen aktuell noch nicht vor." Die bisherigen Messreihen hätten "sehr geringe Bewegungen im Untergrund" bestätigt, kritische Alarmwerte wurden jedoch in keinem Fall erreicht.

TU München ins Boot geholt

Auf Grundlage der Erkundungen und der Messreihen werde derzeit durch ein Fachbüro in Zusammenarbeit mit der TU München ein Bauwerkskonzept für einen Ersatz der vorhandenen alten Stützkonstruktionen und Dammgründungen erarbeitet. Greifbare Ergebnisse werden aber erst Anfang 2018 erwartet, betont Schnabel. Ein Sanierungsbedarf sei auf jeden Fall gegeben, das belegten auch Verkehrszählungen aus der Vergangenheit in diesem Bereich. Schnell kann man auf dem Abschnitt zwischen der Stadt und dem Gewerbegebiet sowieso nicht fahren.

Nicht zu verachten ist dabei der Anteil des Schwerlastverkehrs auf dieser engen Straße. Insgesamt wurden bei der jüngsten Zählung am Tag 3662 Fahrzeuge registriert, davon waren 101 Lastwagen und 154 Motorräder. Die Fahrzeugdichte erhöhte sich in der Urlaubszeit auf 4244 täglich, die Zahl des Schwerverkehrs auf 117.

