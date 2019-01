Pottenstein: Der lange Schatten des Dr. Macht

POTTENSTEIN - Wenn Doktor Franz Macht von einer Domina im SM-Studio ausgepeitscht wird, der Gößweinsteiner Feuerwehrkommandant Marcel Zweck in einem roten Strampler für brüllendes Gelächter sorgt und Bürgermeister Stefan Frühbeißer sich mit dem Chinesen Steif Ling als Elektron durchs Glasfaserkabel zwängt, dann ist Fasching in Pottenstein.

Mit ihrem Eisprinzessinnen-Tanz gefielen die Jüngsten der Wackelzahngarde. © Thomas Weichert



In einem voll besetzten Bürgerhaus bei der ersten Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß in dieser Session boten die Gößweinsteiner Narren wieder ein phantastisches Programm bis nach Mitternacht mit brillanten Tänzen und das Zwerchfell strapazierenden Sketchen. Eigentlich ist der Pottensteiner Arzt Macht seit 2018 "Faschingsrentner", da er sich nach 25 Jahren als Narrenkübel-Präsident zur Ruhe gesetzt hat. Aber ganz ohne Macht ging es dann doch nicht, schreibt er doch nach wie vor die politischen Faschingsstücke, etwa heuer "Das Elektron und der Breitbandausbau". Darin nehmen die beiden Hauptakteure Stephan Dresel, in dessen Paraderolle als Pottensteiner Bürgermeister, und Maxi Sebald als Chinese "Steif Ling" – Steifling ist der Pottensteiner Ortsteil, in dem der Breitbandausbau begann, den anwesenden Bürgermeister kräftig auf die Schippe.

War das Pottensteiner Betreibermodell 2018 noch das zentrale Thema in Pottenstein, so ist in dem Stück inzwischen das totale Chaos ausgebrochen. Überall im Gemeindegebiet werden Rohre und Kabel verlegt und wieder ausgegraben. Dann kommen die Chinesen, begeistert vom Tourismus-Thema und wollen erfahren, wie die kleine Gemeinde den Breitbandausbau koordiniert. . . All das schlägt Frühbeißer auf den Magen und verursacht schlechte Träume. Da mutiert der Rathauschef zum Elektron, was immer noch besser sei, als in der Hölle Birgit Haberberger küssen zu müssen. Am Schluss verschluckt ein chinesisches Proton das "Frühbeißer-Elektron" und Birgit (Silvia Berner) und Stefan verschmelzen zu einem neuen Teilchen, genau wie Markus Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (FW), scherzt Macht.

Der Arzt steuerte ferner den Sketch "Der Traum des Dr. Franz Macht" bei, in dem er als sein eigenes Ich auftrat. Die Handlung ist schnell erzählt: Wegen seiner Missetaten an Frühbeißer seit Beginn von dessen Amtszeit wird Macht von "Domina Stefanie" (Stephan Dresel) in einem SM-Studio ausgepeitscht und dann gar mit dem Schwert einen Kopf kürzer gemacht – Gott sei dank nur im Traum.

Akrobatische Höchstleistungen

Kein Traum waren die anmutigen Tänze der vielen Garden. Die Kleinsten der Wackelzahngarde traten als Eisprinzessinnen auf, die Junioren als Matrosen auf den sieben Weltmeeren, die Prinzengarde als Paradiesvögel, die Damen des Weiberballetts als Frösche und die Herren des Männerballetts als "Stormtrooper" aus Star Wars. Akrobatische Höchstleistungen boten die Prinzen-, Junioren- und Wichtelgarden während ihrer klassischen Gardetänze – ebenso wie die beiden Tanzmariechen Nadja Teichmann und Anna-Lena Berner.

Neu in diesem Jahr war eine Frauentanzgruppe, die Präsident Stephan Dresel kurzerhand "Die närrischen Närrinnen" taufte und die eine klasse Playbackshow in bunten Märchenkostümen aufs Parkett legte. Eine Klasse für sich war der frühere Narrenkübel-Elferrat und Senator Andreas Schmidt in seiner Paraderolle als "Ehekrüppel" und als Bauleiter bei dem urkomischen Sketch "Die Baustelle", in dem "Pepe" (Marcel Zweck) immer wieder in die Baugrube fällt.

Das Narrenkübel-Männerballett kam dieses Mal als Stormtrooper aus den legendären Star Wars-Filmtrilogien auf die Bühne (linkes Bild). Der Gößweinsteiner Feuerwehrkommandant Marcel Zweck im roten Strampelanzug (rechts auf dem rechten Bild) und Michi Stenglein als seine Ehefrau hatten bei ihren Sketschen die Lacher auf ihrer Seite. © Thomas Weichert



Zweck stand an dem Abend mit Michi Stenglein noch öfter auf der Bühne. Dies tut er seit Jahren in einem roten Strampelanzug, der schon allein für Gelächter sorgt. Wenn man dann auch noch weiß, dass Zweck der erste Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Gößweinstein ist, wirkt das umso lustiger. Zweck ist inzwischen zu einem begnadeten Faschingskomiker avanciert, über den das Publikum bereits lacht, wenn er noch gar nichts gesagt hat. Mit Stenglein und dessen trockenem Humor hat der Kommandant zudem seit Jahren den perfekten Sketch-Partner an der Seite.

Trockenen Humor bewies einmal mehr Holger Kade, der in einem Paradiesvogelanzug nur ein kühles Feierabendbier in einem Pottensteiner Wirtshaus trinken wollte. Dort traf er auf den echten Bürgermeister Frühbeißer. "Du hast ja ganz weiße Händ’, bist wohl arbeitslos?", fragt er ihn und erntet damit schon tosendes Gelächter. Jäh ist es mit der bierseeligen Feierabendruhe vorbei, als sich eine echte Berliner Göre (Silvia Berner) neben ihn setzt und wissen will, was Blaue Zipfel und ein Schäuferla sind. Nicht wegzudenken war wieder "Bernie B aus B.", der Narrenkübel-Chef Bernhard Bauernschmidt aus Behringersmühle, der mit selbst gedichteten Faschingsgassenhauern im Bürgerhaus mächtig einheizte.

Der letzte Dukatenesel

Bei so einer Faschingssitzung müssen auch Ehrungen sein. Diese in Form des 23. und somit letzten Pottensteiner Dukatenesels ging an den verdutzten Dukatenesel-Erfinder Franz Macht. Durch den Vizepräsidenten der Förderation Europäischer Narren, Manfred Heckel aus Gößweinstein, wurden Macht und Dresel zudem mit einem Sonderorden ausgezeichnet.

Die erste Prunksitzung seit 26 Jahren ohne Macht als Präsident meisterten die beiden Nachfolger Dresel und Nadja Urschlechter aus Weilersbach bravourös. Sie ist übrigens als erste Frau Sitzungspräsidentin in der langen Geschichte des Narrenkübels.

THOMAS WEICHERT