Pottenstein: Die Straße senkt sich

Langer Berg wird für Schwerlastverkehr gesperrt - vor 56 Minuten

POTTENSTEIN - Die Straße "Langer Berg" wird in Kürze für den Schwerlastverkehr ab 3,5 Tonnen und Busse gesperrt. Das Staatliche Bauamt begründet diese Maßnahme damit, dass sich die Straße in einem Abschnitt in den vergangenen Jahren um zwei Zentimeter gesenkt hat. Damit sei der "Warnwert" erreicht, der eine teilweise Sperrung notwendig mache.

Zu bestimmten Zeiten wird es am Langen Berg bei Pottenstein eng. Busse und Lastwagen müssen jedoch eine Umleitung benutzen, denn für Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, wird die Straße gesperrt. Foto: Archiv/Ralf Münch



"Die Sperrung soll verhindern, dass sich die Straße weiter absenkt und im schlimmsten Fall irgendwann instabil werden könnte", sagt Abteilungsleiter Fritz Baumgärtel. Er kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie lange die Sperrung andauern wird. Die Pottensteiner werden sich aber auf einen längeren Zeitraum einstellen müssen, meint er. Denn die Situation am Hang ist kompliziert, was eine gestaffelte Abfolge von Baumaßnahmen notwendig macht.

Die neue Bergstraße, wie sie in den 1930ern genannt wurde, ist mit viel Muskelkraft gebaut worden. In felsigen Abschnitten wurde gesprengt, damit die Straße am Hang entlanggeführt werden konnte. Die Steine, die man hangaufwärts beim Bau nicht brauchte, wurden weiter unten am Hang dafür verwendet, die Fahrbahn zu stützen. Wegen der zahlreichen Büsche und Bäume kann man am Hang die etwa 20 Meter hohe "Stützmauer" nicht mehr erkennen. Die Fachleute nennen dieses Bauwerk einen "Steinsatz". Denn es handelt sich genau genommen nicht um eine Mauer, sondern eine Wand, bei der Stein auf Stein geschlichtet wurde.

Für das damalige Verkehrsaufkommen reichte der Unterbau völlig aus. Auch in den Jahrzehnten nach dem Krieg fuhren nur wenige Lastwagen auf der Bergstraße. Es waren zwar viele Autos unterwegs – doch die waren und sind keine Gefahr für die Statik. Mittlerweile werden aber pro Tag 100 Lastwagen und Busse auf diesem Abschnitt gezählt. Das hat dazu geführt, dass die Wand aus Steinen etwas nachgegeben hat: Um zwei Zentimeter, Tendenz steigend. Für die Autofahrer wird diese Entwicklung deutlich, weil sich bereits Risse in der Fahrbahn gebildet haben. "Es besteht keine akute Gefahr, aber es muss was getan werden", betont Baumgärtel. Das Straßenbauamt möchte deshalb den Steinsatz im kommenden Jahr stabilisieren. Die "Mauer" wird dafür mit Ankern gesichert, die sich in einer Spritzbetonschale befinden. Die wiederum den bestehenden Steinsatz absichern wird.

Wann für diese Baumaßnahme die Bagger anrollen werden, kann Baumgärtel noch nicht sagen. Das hängt von mehreren Faktoren ab: Zum einen müssen in diesem Gebiet die Belange des Naturschutzes beachtet werden. "Dabei kann es sich um ein längeres Genehmigungsverfahren handeln." Es gab zu diesem Thema bereits Vorgespräche mit der Regierung von Oberfranken.

"Die Signale aus Bayreuth sind positiv", ergänzt der Pottensteiner Bürgermeister Stefan Frühbeißer, der auf die wichtige Rolle hinweist, die der Lange Berg im Leben der Stadt spielt. "Die Sanierung ist für uns eine absolut zwingende Maßnahme." Baumgärtel und Frühbeißer sagen, dass es nicht leicht sein wird, relativ kurzfristig eine Baufirma für diese Maßnahme zu bekommen. Das erklärte Ziel ist es, bis Ende nächsten Jahres die Betonschale am Hang zu befestigen, damit die Straße wieder uneingeschränkt nutzbar ist.

Am Hang gibt es noch einen zweiten Abschnitt, an dem sich die Straße ebenfalls senkt. Das hat aber nicht mit einem Steinsatz zu tun, sondern einem Einschnitt am Berghang, von dem sich das Wasser in etwa 25 Metern Tiefe Richtung Tal seinen Weg sucht. Dieser Abschnitt ist aber im kommenden Jahr noch nicht an der Reihe.

Mit dieser Zwischenlösung wird man aber nur einige Jahre leben müssen, so Baumgärtel, denn langfristig sind eine komplette Sanierung und ein teilweiser Neubau der Straße geplant. Auf Grundlage der geologischen Erkundungen und ständigen Messreihen wird von einem Fachbüro in Zusammenarbeit mit der TU München ein Bauwerks-Konzept für einen Ersatz der vorhandenen alten Stützkonstruktionen und Dammgründungen erarbeitet. Das Bauamt strebt eine möglichst natur- und landschaftsbildverträgliche Lösung an, so dessen Leiter Kurt Schnabel. Das Projekt müsse noch mit dem Innenministerium abgestimmt werden, denn der Bau werde wohl sehr teuer werden. "Das Projekt braucht aller Voraussicht nach eine Sonderfinanzierung."

Die Umleitung für den Schwerlastverkehr und die Busse wird von der Schüttersmühle nach Kirchenbirkig und weiter zum Pottensteiner Gewerbegebiet verlaufen. Eine Ausnahme bei der Sperrung am Langen Berg soll es für bestimmte Schulbuslinien geben.

