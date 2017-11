Pottenstein: Facelift für Fußgängerbrücke

POTTENSTEIN - Rund 383.000 Euro sollen nächstes Jahr die Maßnahmen kosten, die vor allem für den Tourismus förderlich sind und die als Naturparkmaßnahmen größtenteils mit 50 Prozent durch den Freistaat Bayern gefördert werden. Teuerste Baumaßnahme des vom Stadtrat einstimmig abgesegneten Naturparkprogramms 2018 ist mit 200.000 Euro die Erneuerung der Fußgängerbrücke von der B 470 über den Weihersbach.

Teuerste Baumaßnahme des vom Stadtrat einstimmig abgesegneten Naturparkprogrammes ist mit 200 000 Euro die Erneuerung der Fußgängerbrücke von der B 470 zur Teufelshöhle. © Thomas Weichert



Diese Brücke führt zum Wanderweg zwischen Teufelshöhle und Pottenstein. Wie Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) erläuterte, ist eine Erneuerung der bisherigen Holzbrücke am sinnvollsten, da dann eventuell auch gleich eine barrierefreie Rampe im Böschungsbereich der Bundesstraße hinunter zu den Wanderwegen und zum Zugang der Teufelshöhle mit gebaut werden könne. Die Tragfähigkeit der Brückenkonstruktion sei zwar noch gegeben, aber nicht mehr so gut wie einst im Neuzustand.

Eine Holzbrücke wird wohl nicht mehr gebaut. Peter Wiegärtner (JL) fragte nach, ob für Lieferanten des Teufelshöhlencafés ein Aufzug gebaut werden könnte. Frühbeißer (CWU/UWV) erwiderte, dass dies nicht Aufgabe der Stadt sei. Für die Sanierung der Alleen am Schlossberg in Kühlenfels und Siegenberg in Pottenstein sind Kosten von rund 95.000 Euro geschätzt. Die Regierung von Oberfranken hat dafür Zuschüsse über das Naturparkprogramm signalisiert.

Drittgrößte Naturparkmaßnahme ist die Sanierung des Aufstiegs zum Fahnenstein in Tüchersfeld vom Mittelberg aus für rund 68 000 Euro. Dafür sind für die Stadt Pottenstein aufgrund weiterer Fördertöpfe nur 17.000 Euro Eigenmitteln nötig.

Für Beschilderungen im oberen Püttlachtal sind bis zu 5000 Euro vorgesehen, für Ergänzungen und Korrekturen am Wanderleitsystem sowie für Sitzgruppen weitere 5000 Euro. Auch der Naturparkarbeitstrupp soll von der Stadt 2018 zur Ergänzung für die Vereine und den städtischen Bauhof wieder beschäftigt werden. Inklusive Material sind dafür 15.000 eingeplant, diese allerdings ohne Zuschüsse.

Einstimmig gebilligt wurde auch das Jahresprogramm 2018 für Maßnahmen der Stadtsanierung im Zuge der Städtebauförderung.

Darin vorgesehen ist eine Neugestaltung der Straße "Fronfeste" zur Anbindung an den neuen Parkplatz und des geplanten K(ult)urparks Oberes Püttlachtal und die Neugestaltung des Knotenpunkts zum Mariental mit Haselbrunnbach.

