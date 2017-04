Pottenstein: Fünf Verletzte bei Frontalkollision

Unfall auf der Strecke nach Haselbrunn - Hubschrauber im Einsatz - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Bei einer Frontalkollision zweier Autos nahe Pottenstein sind am Sonntagmittag fünf Personen verletzt worden, davon eine Frau schwer. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die beiden Autos kollidierten leicht versetzt frontal miteinander. © NEWS5 / Zeilmann



Der Notruf ging bei der Polizei um 11.42 Uhr ein. Wie ein Polizeisprecher berichtet, krachten auf der Verbindungsstraße zwischen Pottenstein und Haselbrunn zwei Fahrzeuge frontal ineinander. Fünf Personen wurden dabei verletzt, davon eine 31-jährige Frau schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei hatte die 31-Jährige mit ihrem Seat auf der engen Straße eine Kurve geschnitten. Eine entgegenkommende 17-Jährige, die den Führerschein im Rahmen des begleiteten Fahrens besitzt, konnte mit ihrem VW Passat nicht mehr ausweichen. Insgesamt waren sieben Personen an dem Unfall beteiligt, fünf in dem Passat und zwei in dem Seat. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Verbindungsstraße war bis 14 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.

