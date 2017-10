Pottenstein: Hans-Jürgen Arnold erster DLRG-Ehrenvorsitzender

Verein zeichnete in der 50-Jahr-Feier den langjährigen Vereinsboss aus - vor 39 Minuten

POTTENSTEIN - Das gab es noch nie in der 50-jährigen Vereinsgeschichte der Deutschen-Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Pottenstein: Vorsitzender Joachim Linhardt ernannte zum Höhepunkt der 50-Jahrfeier im vollbesetzten Bürgerhaus seinen Vorgänger und "Gründervater" Hans-Jürgen Arnold zum ersten Ehrenvorsitzenden in der Vereinsgeschichte und überreichte ihm ein DLRG-T-Shirt mit der Aufschrift "Ehrenvorstand".

Vorsitzender Joachim Linhardt (l.) ernannte seinen Vorgänger Hans-Jürgen Arnold zum ersten Ehrenvorsitzenden in der DLRG-Vereinsgeschichte. © Thomas: Weichert



Arnold ist es als langjähriger Vorsitzender zu verdanken, dass der DLRG-Ortsverband Pottenstein heute so gut dasteht. Außerdem wurde Arnold vom Vizepräsidenten des DLRG-Landesverbands Bayern mit dem DLRG-Verdienstehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Ebenfalls mit "Gold" geehrt wurden auch Vorsitzender Joachim Linhardt, heute "Motor" der DLRG Pottenstein, Juramar-Schwimmmeister Georg Buhl und Gundi Körber. Bis auf den letzten Platz besetzt war das Bürgerhaus bei der Jubelfeier. in der Linhardt Abordnungen aller Pottensteiner Vereine und Vertreter zahlreicher DLRG-Kreis- und Ortsverbände begrüßen konnte.

Wie Linhardt betonte, zeige dies, dass der Pottensteiner DLRG-Ortsverband große Beachtung finde, diese im allgemeinen jedoch schwinde, da immer weniger Menschen bereit seien, sich ehrenamtlich für den Nächsten einzusetzen. Dieser Trend sei jedoch wegen der guten Ausbildungs- und Trainergruppe bei der DLRG Pottenstein zum Glück noch nicht angekommen. Er beklagte, dass immer mehr Schwimmbäder geschlossen würden und immer weniger Kinder das Schwimmen lernen. Er appellierte daher, sich für den Erhalt der Schwimmbäder einzusetzen.

Das der Schulsport aus diesem Grund konsequent durchgeführt werden müsse, forderte auch der Vizepräsident des DLRG-Landesverbands Bayern, Richard Bär. Laut Bär gehe dies aber nicht in "Spaßbädern", in denen eine Schwimmausbildung nicht möglich sei.

Eine der höchsten Auszeichnungen für besondere Verdienste ist die Ehrennadel des DLRG-Landesverbands Bayern, die der Vizepräsident Richard Bär an Hans-Jürgen Arnold, Gundi Körber, Georg Buhl und Joachim Linhardt (linkes Bild, v.l.) während der 50-Jahr-Feier in Pottenstein verleihen konnte. © Thomas Weiert



DLRG-Bezirksvorsitzender Harald Knopf dankte den Verantwortlichen der Stadt Pottenstein, die für die Schwimmausbildung von der DLRG keine Gebühren verlangt. "Dies ist längst nicht mehr überall so", so Knopf, der darauf verwies, dass zahlreiche Gemeinden hohe Gebühren von den DLRG-Ortsverbänden verlangen.

Zweiter Bürgermeister Rainer Brendel, der für den verhinderten Bürgermeister und Schirmherrn Stefan Frühbeißer die Glückwünsche der Stadt überbrachte, verwies auf die wichtige Bedeutung der DLRG Pottenstein, die Badeaufsichten im Juramar und Felsenbad stellt, Schwimmabzeichen abnimmt, Rettungsschwimmer ausbildet und nicht zuletzt alljährlich das 24-Stunden-Schwimmen im Juramar durchführt.

Brendel dankte den Aktiven für ihren Idealismus, den Dienst für die Allgemeinheit und vor allem für die hervorragende Jugendarbeit. Weiterhin verwies er darauf, dass die DLRG die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt ist, die seit 1950 schon über 70 000 Menschen vor dem sicheren Tod durch Ertrinken gerettet hat.

Dennoch war eine Zahl, die Bär nannte, erschreckend. Denn letztes Jahr ertranken in Deutschland über 500 Menschen. Für die Pottensteiner Vereine dankte deren Sprecherin Laura Bulikewitz. "Pottenstein ohne die DLRG kann man sich gar nicht mehr vorstellen." Sie überreichte Linhardt als Geburtstagsgeschenk von den Pottensteiner Vereinen einen Bilderrahmen mit "schwimmendem Geld".

"Ich finde es toll, dass die DLRG hier so engagiert ist", machte Birgit Haberberger für die CSU Pottenstein deutlich. Sie hob ein neu aufgelegtes Förderprogramm der Staatsregierung für Schwimmbäder hervor. Besonders geehrt von Linhardt wurden die heute noch lebenden Gründungsmitglieder Hans-Jürgen Arnold, Heinz Bayer, Juliane Birner, Günter Spethling und Vereinswirt Georg Mager. Heinz Buchfelder, der auch Gründungsmitglied ist, konnte nicht kommen.

Zahlreiche Ehrungen

Das Mitgliedsehrenzeichen in Gold oder Silber erhielten bei der DLRG Pottenstein von links (rechtes Bild: Richard Bär (Vizepräsident Landesverband) Wolfgang Spethling (Gold 50 Jahre Mitglied), Matthias Bruckmayer (Silber 25 Jahre Mitglied), Brigitte Arnold und Joachim Linhardt (Silber 40 Jahre). Die Redner hoben den Idealismus und das große Engagement der Vereinsmitglieder hervor. Sie übernehmen beispielsweise die Badeaufsicht im Juramar und im Felsenbad. © Thomas Weichert



Auch Wolfgang Spethling erhielt das Mitgliederehrenzeichen in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft, allerdings trat er der DLRG erst nach der Vereinsgründung bei. Die gleiche Auszeichnung in Silber für 40-jährige Mitgliedschaft ging an Vereinschef Joachim Linhardt und an die Pächterin des Felsenbads, Brigitte Arnold. Ebenfalls "Silber" gab es für Matthias Bruckmayer (25 Jahre).

Die Ehrennadel des DLRG-Landesverbands für besondere Verdienste ging an Simon Arnold, Verena Deinlein, Patrik Gemperlein, Christina Deinlein, Sebastian Hofmann, Anquelina Mendel, Barnabas Nicklas, Vera Schlesinger, Simon Stiefler und Fabian und Horst Weißenberger.

Das Mitgliederehrenzeichen in Bronze für zehnjährige Treue erhielten Günther Eberhardt, Sophia Herlitz, Eric Kersten, Dominik und Maximilian Schrembs, Alexander und Rainer Spahl und Anjte, Cora und Tim Völker.

THOMAS WEICHERT