Pottenstein: Hohe Auszeichnung für Teiche im Klumpertal

Urkunden für Aktivisten, die sich ehrenamtlich um Erhalt der Kulturlandschaft kümmern - vor 15 Minuten

POTTENSTEIN - Das Klumpertal bei Pottenstein ist eine wunderschöne Landschaft. Das wissen nicht nur die Ortsansässigen, sondern auch die Gäste, die in der Fränkischen Schweiz ihren Wanderurlaub machen. Ein lichtdurchflutetes Tal mit bizarren Felsformationen – und auch mit Fischteichen. Deren Besitzer wurden nun ausgezeichnet.

Im Klumpertal fand die Auszeichnung Kulturgut Teich statt. Das Bild zeigt Oswald Schütz (links) und Lothar Kornburger (rechts). Sie kümmern sich um die Fischteiche, die der Kirchengemeinschaft Kühlenfels gehören. © Ralf Münch



Im Klumpertal fand die Auszeichnung Kulturgut Teich statt. Das Bild zeigt Oswald Schütz (links) und Lothar Kornburger (rechts). Sie kümmern sich um die Fischteiche, die der Kirchengemeinschaft Kühlenfels gehören. Foto: Ralf Münch



Eine Auszeichnung für Fischteiche, das klingt im ersten Moment etwas seltsam. Es muss aber etwas Besonderes sein, wenn der Vorsitzende der Teichgenossenschaft Oberfranken, Peter Thoma aus Thiersheim, und der Direktor der Bezirksverwaltung des Bezirks Oberfranken, Rudolf Burger, dafür eigens anreisen und sogar eine Informationstafel über das Klumpertal enthüllen.

Die Auszeichnung verleiht die Teichgenossenschaft Oberfranken seit 19 Jahren — und sie wird nur verliehen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. Einfach ein Loch buddeln, es mit Wasser füllen und Fische reinsetzen reicht nicht. Thoma: "Diese Auszeichnung würdigt kulturhistorisch bedeutsame Teiche beziehungsweise Teichketten in Oberfranken, die für den betreffenden Raum eine besonders prägende Bedeutung haben."

Das ist bei den Teichen im Klumpertal der Fall, denn sie wurden vermutlich Mitte des 19. Jahrhunderts von den damaligen Besitzern des Schlosses Kühlenfels angelegt und prägen seither das Landschaftsbild der Gegend.

Die Urkunden wurden an Oswald Schütz und Lothar Kornburger (die sich um die 18 Fischteiche kümmern) sowie an Hildegunde Redel, die den Eigentümer (die Kirchenstiftung Kühlenfels) vertrat, übergeben. Vor gut fünf Jahren hatte die Kirchenstiftung angefragt, wer sich um die Fischteiche kümmern möchte. Kornburger: "Wir haben dann gesagt, dass wir das machen würden." Man habe es sich auf die Fahne geschrieben, das Klumpertal in seinem naturnahen Zustand zu erhalten. Bezahlt werden die Aktivisten dafür nicht. Im Gegenteil: Die etwa 3000 Bachforellen, die hier in den Teichen schwimmen, kaufen sie selber ein. Auch um den Erhalt der Teiche kümmern sie sich.

"Als wir damit anfingen, waren die Teiche mit Brettern verschalt. Das sah nicht besonders schön aus. Wir haben die Teiche dann renaturiert und uns auch Netze gegen die Fischreiher für etwa 3000 Euro gekauft. Wir fanden aber dann, dass das nicht gut in die Landschaft passt. Jetzt liegen sie bei mir in der Garage. Und dafür, dass man fünf Jahre lang mit dem Auto zu den Weihern fahren darf, mussten wir den Bayerischen Staatsforsten 500 Euro zahlen", so Kornburger weiter.

Die Auszeichnung würdigt kulturhistorisch bedeutsame Teiche in Oberfranken. Im Bild der Vorsitzende der Teichgenossenschaften Oberfranken, Dr. Peter Thoma.



Die Auszeichnung würdigt kulturhistorisch bedeutsame Teiche in Oberfranken. Im Bild der Vorsitzende der Teichgenossenschaften Oberfranken, Dr. Peter Thoma.



Sowohl Kornburger als auch Schütz schauen jeden Tag nach dem Rechten. "Am Vormittag, mittags und abends gehen wir hin. Unsere Familien machen auch mit. Sie füttern die Fische oder machen Rohre wieder frei, die von Wanderern mit Steinen verstopft werden", berichtet Oswald Schütz. "Die Fischreiher haben dort natürlich einen Festschmaus. Gestern sah ich sogar einen Schwarzstorch an einem Weiher stehen. Ein Schwund von 30 bis 50 Prozent der Fische ist normal. Aber wir machen das ja nicht wegen des Profits. Eigentlich zahlen wir drauf. Im besten Fall geht es gegen null", so Schütz.

Die Bachforellen werden nicht gegessen, sondern an Fischereivereine verkauft. Von denen werden sie wieder in Bächen ausgesetzt. "Anders hätten die Fische keine Chance mehr, zu überleben weil die ganzen Bäche so verschlammt sind und die Tiere keine Laichmöglichkeiten mehr haben", erklärt Schütz abschließend.

RALF MÜNCH