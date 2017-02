Pottenstein: Kreuzung soll vorrangig entschärft werden

POTTENSTEIN - Stadträtin Birgit Haberberger wohnt selbst in Rackersberg. Sie hält die Kreuzung Rackersberg/Haßlach/Kleinlesau/Weidmannsgesees für gefährlich und fordert deshalb, dass dort bauliche Maßnahmen ergriffen werden, um den Bereich wieder sicherer zu machen. Und tatsächlich ist es dort schon öfters zu Unfällen gekommen.

An dieser Kreuzung hat es schon mehrfach gekracht. Wer auf das Stoppschild zufährt, befindet sich auf der Gemeindeverbindungsstraße. Für die abknickende Vorfahrtsstraße ist der Landkreis Bayreuth zuständig. © Luisa Degenhardt



Den Unfall am 22. Januar, bei dem mehrere Menschen verletzt worden waren, nahm Stadträtin Birgit Haberberger (CSU) zum Anlass, sich an Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV) zu wenden.

In ihrem Schreiben fordert sie im Namen der Rackersberger, dass die gefährliche Situation - sie spricht von einem toten Winkel von der Vorfahrtsstraße - entschärft wird. „Abhilfe ist nach Verkehrsexperten nur durch einen Kreisverkehr möglich“, schreibt sie. Zudem gebe es weitere Gefährdungspotenziale: Die Unfälle ereigneten sich immer bei der Bushaltestelle für die Schüler, und zwar laut Haberberger im Warte- und Aufenthaltsbereich der Schüler.

Außerdem sei der Schulweg zur Bushaltestelle nicht beleuchtet. Der Schwerlastverkehr sei eine zusätzliche Gefahr. „Hier bitte ich umgehend um ein 30km/h-Verkehrszeichen ab dem Kreuzungsbereich bis zum Ortsendeschild und ein Lkw-Fahrverbot“, schreibt Haberberger.

Bürgermeiser Frühbeißer ist das Problem bekannt. Die Unfälle in der Vergangenheit habe die Stadt zum Anlass genommen, beim Landratsamt Bayreuth Verkehrsmaßnahmen und eine Überprüfung zu beantragen. Im Jahr 2015 gab es deshalb eine Verkehrszählung. „Im Rahmen einer Verkehrsschau wurde festgestellt, dass eine angedachte Änderung der Vorfahrt keine Verbesserung der Verkehrssituation nach sich ziehen würde“, so Herbert Retzer, stellvertretender Pressesprecher am Landratsamt. „Um auf eine besondere Vorsicht aufmerksam zu machen, wurden damals die größtmöglichen Schilder angebracht“, so Retzer.

Frühbeißer weist darauf hin, dass für alle Maßnahmen an der Kreuzung das Landratsamt zuständig ist. Doch für Sofortmaßnahmen, wie Geschwindigkeitsbeschränkung und Beleuchtung, ist laut Retzer die Stadt Pottenstein zuständig, da es sich bei dem Teilabschnitt zwischen Kreuzung und Rackersberg um eine Gemeindeverbindungsstraße handelt.

Bürgermeister Frühbeißer hält Tempo 30 vor der Kreuzung von Rackersberg kommend für wenig sinnvoll. Denn an der Kreuzung stehe ja ein Stoppschild im Sichtbereich der Bushaltestelle – die Autofahrer würden also ohnehin langsamer fahren. „Beleuchtung außerorts wird man nicht machen können, weil es nicht im Verhältnis steht“, so Frühbeißer. Denn an dieser Haltestelle würden nur die Schüler eingesammelt, die weiterführende Schulen besuchen. Die Bushaltestelle für die kleineren Kinder sei innerorts. „Beleuchtung außerorts ist normalerweise überhaupt nicht vorgesehen“, ergänzt Frühbeißer.

Auf der Prioritätenliste

Für den Bürgermeister klingt ein Kreisverkehr nach einer möglichen Lösung für das Verkehrsproblem. „Aber auch ein Kreisverkehr gibt keine Garantie, dass nicht weitere Unfälle passieren“, sagt er. Er könne sich nicht erklären, warum es dort immer wieder zu Unfällen kommt. „Vor allem, weil die Unfälle jeweils auf der Vorfahrtsstraße passiert sind.“ Das Landratsamt habe zugesagt, dass der Umbau des Kreuzungsbereichs auf die Prioritätenliste aufgenommen wird.

In Sachen Lkw-Verkehr vertritt er zwei konträre Meinungen: Seine private und die rechtliche. „Selbstverständlich sehe ich den Lkw-Verkehr persönlich problematisch“, sagt er. Die Gemeindeverbindungsstraßen seien unübersichtlich, die Lkw transportierten Lasten, die die Straßen beeinträchtigten. Zum Beispiel in Tüchersfeld (wir berichteten).

Rechtlich allerdings seien die Straßen öffentlich gewidmet. Eine Einschränkung der Benutzung nach gesetzlichen Möglichkeiten sei nicht möglich, „soweit man nicht durch das Straßenverkehrsrecht eine Einschränkung vornehmen kann“. Laut Retzer führt das Landratsamt zurzeit Gespräche mit der Stadt Pottenstein, um Möglichkeiten einer baulichen Verbesserung abzustimmen.

