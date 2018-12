Pottenstein: Mehr Einsatzkräfte bei der Lichterprozession

Laut Bürgermeister Stefan Frühbeißer werden Feuerwehr und Polizei Personal aufstocken - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Die Reihe der großen Lichterfeste in der Fränkischen beginnt am Donnerstag in Oberailsfeld. In Pottenstein wird der Beschluss der Ewigen Anbetung wie immer am 6. Januar gefeiert.

Die Ewige Anbetung ist ein überwältigendes Schauspiel, dass jedes Jahr Tausende Besucher anzieht. Einen Bus-Shuttle wird es aber auch heuer nicht geben. © Foto: Horst Linke



In der Stadt macht man sich bereits Gedanken darüber, wie man das Fest organisatorisch besser in den Griff bekommen kann. Das Rathaus steht dabei in ständigem Kontakt mit der Polizei und den Feuerwehren im Stadtgebiet. Bürgermeister Stefan Frühbeißer sagte in der Stadtratssitzung: "Angesichts des großen Ansturms der Besucher beim Fest im Januar 2018, müssen wir uns etwas überlegen."

Zum einen haben die Feuerwehren und die Polizei zugesagt, dass sie das Personal aufstocken und an den neuralgischen Punkten, wo es Probleme geben könnte, einsetzen werden. Außerdem soll, so Frühbeißer, der Lange Berg für den Verkehr komplett gesperrt werden. Auch eine Einbahnregelung für das Gebiet der Kernstadt ist im Gespräch. Der Bürgermeister sichert auch zu, dass mobile WC-Anlagen aufgestellt werden.

Kein Thema wird jedoch der von einigen Seiten angesprochene Bus-Shuttle sein. Schließlich stehe auch, so Frühbeißer, in diesem Jahr erstmals der ehemalige Parkplatz der Sommerrodelbahn im Weihersbachtal zur Verfügung. Roland Lang (BU) sprach sich aber trotzdem für einen Bus-Shuttle (wie es ihn etwa in Auerbach bei der Maffei-Weihnacht gibt) aus. Er habe im Januar erleben müssen, welche Probleme durch Autos entstehen, die nicht ordnungsgemäß abgestellt worden waren. "Da wäre an vielen Stellen kein Rettungsfahrzeug durchgekommen", betonte er.

Wenn Fahrzeuge im Weg stehen und die Sicherheitskräfte behindern, sei das Sache der Polizei, entgegnete Frühbeißer. "Von dieser Seite wurde der Einsatz von mehr Beamten als früher zugesichert."

Über die neuen Verkehrsregelungen am Dreikönigstag will die Stadt in der Woche vor dem 6. Januar ausführlich informieren.

KLAUS ALTMANN-DANGELAT