Pottenstein: Passagiere sitzen bei Unwetter in Gondel fest

Nagelneue Attraktion war erst kurz zuvor in Betrieb genommen worden - vor 42 Minuten

POTTENSTEIN - Der neue "Hexenbesen" an der Sommerrodelbahn Pottenstein ist noch nicht einmal offiziell eingeweiht, da gab es bei einem Unwetter am Sonntag schon einen ersten Zwischenfall. Als die Bahn unvermittelt stehen blieb, musste die örtliche Bergwacht vier Passagiere aus den Gondeln retten.

Die Sommerrodler mussten von der Bergwacht Pottenstein aus dem "Hexenbesen" gerettet werden. © News5/Merzbach



Über weite Teile Süddeutschlands zogen am Sonntagabend nach den heißen Tagen heftige Gewitter. Einen besonderen Schrecken dürften die Gewitter sechs Sommerrodlern in Pottenstein eingejagt haben. Kurz bevor starker Regenfall und kräftige Windböen einsetzten, ging plötzlich nichts mehr in der schwebenden Sommerrodelbahn "Hexenbesen", die erst am Tag vorher in Betrieb genommen worden war. Ursache war wohl ein technischer Defekt.

Sechs Rodler waren in ihren Gondeln regelrecht gefangen, zwei davon konnten von dem Betreiber selbst befreit werden. Die anderen vier mussten bei Starkregen in den offenen Gondeln ausharren.

"Mein Mann und mein Kind saßen da drin, ich wurde hysterisch, es hat fürchterlich geregnet und gewittert", erklärt die sichtlich aufgelöste Augenzeugin Mehtap Tanriverdio. Sie berichtete, dass ihre Tochter und ihre Nichte die Bahn im letzten Moment verlassen konnten, ehe sie stehen blieb: "Wir haben uns nichts dabei gedacht, dann hat es angefangen, zu regnen und ganz fürchterlich zu gewittern."

Als es fast eine Stunde gedauert habe, bis die Rettungskräfte da waren, sei sie hysterisch geworden, erzählte die Frau weiter. Nach ihren Beobachtungen seien drei Gondeln stehen geblieben. Eine sei dann noch einmal losgefahren und gegen die vordere Gondeln geknallt." Sie versteht nicht, wie das passieren konnte, habe doch der TÜV die Anlage erst kurz vorher technisch abgenommen. Mehtap Tanriverdio zieht Konsequenzen in Erwägung, nachdem ihr Mann und ihr Kind verletzt ins Krankenhaus mussten.

Der Pottensteiner Feuerwehr-Kommandant Wolfgang Bothe berichtete, dass seine Mannen zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert worden seien: "Es waren vier Personen in zwei Gondeln, die saßen fest. Die konnten nicht mehr absteigen. Wir haben deshalb für die Bergwacht eine Rettung vorbereitet. Wir haben Leitern hingestellt und die Bergwacht hat die Personen schließlich mit Tüchern gerettet."

Insgesamt seien 20 Feuerwehrmänner im Einsatz gewesen, dazu etwa zehn Aktive der Bergwacht.

