Pottenstein: Rettungshund Bine findet Pilzesammler

POTTENSTEIN - Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag beim Pilzesammeln gestürzt und kam aus eigener Kraf nicht mehr hoch und nach Hause. Feuerwehr, Bergwacht und Rettungshundestaffel haben ihn gesucht - und gefunden.

Der Rettungshund Bine findet verletzten Pilzsammler aus Pottenstein. Foto: NEWS5 / Merzbach



Pilzsammeln gilt eigentlich nicht als gefährliches Hobby, sofern sich der Beutejäger gut mit den einzelnen Sorten auskennt. Jedoch gilt es beim Suchen im Wald auf die eigene Sicherheit und den Weg zu achten.

Diese schmerzvolle Erfahrung musste auch ein Anfang 60-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück beim Pottensteiner Ortsteil Vorderkleebach machen: Er stürzte gegen 15.30 Uhr am Nachmittag und konnte den Heimweg aus eigener Kraft nicht mehr bewerkstelligen.

Nachdem der Mann von seinem Ausflug ins Grüne nicht mehr zurückkehrte, wurde sofort befürchtet, dass ein Unglück geschehen sei. Zahlreiche Einheiten der Bergwacht sowie Rettungshundestaffeln aus dem Frankenland, Mantrailinghunde mit ihren Führern und ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte aus, um den Vermissten zu suchen.

Mit dabei war Silvia Lauterbach von der Rettungshundestaffel Mittelfranken und ihre Hündin „Bine“. Genauso wie viele andere suchten die beiden das ihnen zugeteilte Gebiet ab und hatten rund zehn Stunden nach dem Unfallgeschehen das Glück den Gestürzten zu finden. „

Die Person konnte relativ fit gefunden werden, sie konnte nur nicht mehr aufstehen“, erzählt Lauterbach begeistert. Sofort wurden die Rettungskräfte zum Unglücksort gerufen, die den Verletzten, der inzwischen auch unterkühlt und durchnässt war, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

