Pottenstein rüstet für den Winter auf

Felsenstädtchen lässt Salzsilos auf Bauhof-Gelände sanieren - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Gut, es ist erst Herbst. Aber der Winter naht. Und dafür will die Stadt Pottenstein gerüstet sein. Und bringt daher ihre Salzsilos auf Vordermann. Denn spätestens in fünf Jahren wären sie am Ende, dann mache eine Sanierung keinen Sinn mehr, dann wird es richtig teuer, sagt Bauhofleiter Klaus Eckert.

Werkelt mit seinen Leuten seit geraumer Zeit in luftiger Höhe und dürfte bald fertig sein: Hubert Scheidig, der für die Sanierung der Salzsilos auf dem Gelände des Pottensteiner Bauhofs zuständig ist. Foto: Stefan Brand



Die Maßnahme habe etwas mit dem Spargedanken zu tun und damit, Steuergelder und somit das Geld der Bürger mit Bedacht auszugeben, so Eckert. Daher der Entschluss der Kommune zu handeln, solange sich noch handeln lässt. Ein neuer Silo inklusive der Entsorgung des Altmaterials dürfte mit rund 40 000 Euro pro Silo zu Buche schlagen. Macht bei zwei Silos schlappe 80 000 Euro. Im Vergleich dazu ist die aktuell laufende Sanierung geradezu ein Pappenstiel, kostet sie doch maximal 20 000 Euro.

In Mitleidenschaft gezogen

Die beiden Silos haben Rost angesetzt. Kein Wunder, haben sie doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Eckert: "Der eine stammt aus dem Jahr 1980, der andere ist von 1996, den haben wir 2004 vom Staatlichen Bauamt erworben, er war vorher in Fichtelberg stationiert." Witterungseinflüsse, die UV-Strahlung und natürlich das Salz selbst haben den Behältern zugesetzt.

Und nicht nur ihnen. Bei der Begutachtung fiel auf, dass auch das Einblasrohr, über das das Salz in den Silo "gepustet" wird, und die Rohre, die den Überdruck ableiten, stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Sie wurden nun ausgetauscht.

Nicht jedoch die Silos selbst, sie erhalten lediglich ein neues "Kleid". Dort, wo es notwendig ist. Darum kümmert sich Hubert Scheidig, Geschäftsführer der KTU-Handelsgesellschaft aus Kupferberg, mit seinen Mitarbeitern. "Ein Silo mit einer reinen Stahlwand bringt nichts", sagt er. Weil der schnell korrodiert, also rostet.

"Die hält noch 15 Jahre"

Wesentlich beständiger ist dagegen eine Beschichtung aus Glasfaserkunststoff, getränkt mit Härter, Leim und Paraffin. Schicht um Schicht wird da aufgetragen, bei einem neuen Behälter "sind das sicher 50 bis 60".

Die Grundierung an den beiden Silos in Pottenstein ist bereits aufgebracht, jetzt geht es langsam ins Finale. Dann erfüllen die Silos wieder für viele Jahre ihren Zweck, ist Scheidig überzeugt. Übrigens: Die aus verzinktem Stahl bestehende Trägerkonstruktion für die Silos ist noch so weit in Ordnung, "die hält noch 15 Jahre", sagt Scheidig. Der Winter kann also kommen. Zumal die Silos schon mit Salz bestückt sind.

50 Kubikmeter fasst der eine, 40 der andere. Das entspricht dem Inhalt von vier Silozügen, die das Salz anliefern. "Je nachdem, wie der Winter ausfällt, reicht das in der Regel für ein Drittel der kalten Jahreszeit", so Bauhofleiter Eckert. Alles in allem braucht die Stadt pro Winter im Schnitt zwischen 180 und 200 Tonnen Salz.

STEFAN BRAND