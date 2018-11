Pottenstein: Sägewerk soll Freizeitpark werden

POTTENSTEIN - Sehr lange waren die Pläne von Johannes Brütting, das ehemalige Sägewerk in Weidenloh in einen kleinen Freizeitpark zu verwandeln, nicht mehr im Stadtrat behandelt worden. Nun hat sich das Gremium erneut mit dem Projekt befasst – und wieder Zustimmung erklärt.

Das frühere Sägewerk in Weidenloh soll zum Freitzeitpark mit Biergarten und Adventure-Golf-Anlage umgebaut werden. Foto: Klaus Trenz



Konkret ging es in der Sitzung am Montagabend um die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans. Johannes Brütting plant, wie berichtet, auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks unter anderem eine Adventure-Golf-Anlage, eine kleine Brauerei, Wohnmobilstellplätze und einen Biergarten.

Die Stellungnahmen von verschiedenen Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit wurden im Stadtrat thematisiert. Ein wesentlicher Faktor ist, so Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV), "wie die Zufahrt von der Staatsstraße zu regeln ist". Das Thema Brandschutz sei schon in die Planung eingeflossen. Was die Immission angeht, wurde bereits ein Schallgutachten erstellt. "Es geht von keinem zusätzlichen, nicht vertretbaren Wert von Immissionen aus", so Frühbeißer.

"Geschützte Tiere"

In Sachen Naturschutz hatte das Landratsamt keine Einwände. Privatpersonen dagegen schon. "Ferner geben wir zu bedenken, dass in früheren Jahren gerade im Süd- und Südosthangbereich dieses Bebauungsgebietes geschützte Tiere und Pflanzen beheimatet waren", heißt es in der Stellungnahme der Öffentlichkeit. Jedoch erfolgten keine Eingriffe in die entsprechenden Flächen, sie sind vielmehr zum Erhalt festgesetzt.

Neben der Befürchtung, dass der Freizeitpark zusätzlichen Lärm verursachen könnte, forderten die Privatpersonen, dass der Betrieb um 19 Uhr eingestellt wird. Frühbeißer dazu: "Das ist im Rahmen der Gesetzgebung nicht vorgesehen, sondern bis 22 Uhr."

Außerdem kam der Einwand, dass genügend Parkplätze vorhanden sein müssen, damit die Besucher ihre Autos nicht auf Dorfflächen abstellen. Die Zahl der geplanten Parkplätze wurde daraufhin erweitert.

Auf eine Frage von drittem Bürgermeister Josef Schrüfer (FWG) hin meinte Frühbeißer, dass die Planung der Zufahrt mit dem Staatlichen Bauamt abgesprochen ist. Der geschäftsleitende Beamte Gerhard Thiem-Förster erklärte, dass die Zufahrt etwas mehr Richtung Kirchenbirkig rutscht. Einstimmig befürwortete der Stadtrat die Pläne.

