Pottenstein: Tänze aus 1001 Nacht und zu "Pflege 5.0"

Das Gauditreffen im Bürgerhaus mit 223 Mitwirkenden ist ein Publikumsmagnet - vor 27 Minuten

POTTENSTEIN - Es sind schon beeindruckende Zahlen: 223 Mitwirkende aus neun Faschingsvereinen und zwei unorganisierten Tanzgruppen aus Ober- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz zeigten beim 15. Gauditreffen der Damen- und Männerballette ein buntes Programm. In dem aus allen Nähten platzenden Pottensteiner Bürgerhaus boten sie bis kurz nach Mitternacht 18 Showtänze, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Mit ihrem urkomischen Tanz „Alles fit im Schritt“ (linkes Bild) unterhielt das Männerballett der Faschingsgesellschaft Hollfeld, rechts die Maxi Dancers vom Faschingskomitee der SK Kühlenfels Waidach mit ihrem Tanz „Zeitreise durch die Musik“.



Die Moderatoren des langen Faschingsabends, Uwe Wiegärtner und Franziska Dahl, hatten mit "Stimmung, Spaß und guter Laune" zu Beginn der schwungvollen Show nicht zu viel versprochen. Das Gauditreffen des Faschingskomitees der Soldatenkameradschaft Kühlenfels-Waidach hat sich zu einem einzigartigen Event der organisierten Narren in der Fränkischen Schweiz und darüber hinaus gemausert.









Auch zwei neue Tanzgruppen waren diesmal mit von der Partie: zum einen die 14-köpfige Frauentanzgruppe "Sweat Devils" aus Plankenfels mit ihrem orientalischen Tanz "1001 Nacht", frei nach Aladin mit der Wunderlampe, und zum anderen das Männerballett aus dem Hummeltal mit ihrer Show aus dem Pflegeheim, die sie "Pflege 5.0" nannten und meinten: "Je oller, je doller".

Den Auftakt machten die Schlossgazellen der Kühlenfels-Waidacher Narren, die sich diesmal als Wikinger in Pottenstein verirrt hatten. "Spiel des Lebens", hieß der nicht minder ulkige Tanzauftritt des Männerballetts von Glückauf Pegnitz, und das Damenballett der Kühlenfelser feierte eine Piratenparty auf der Bühne. Beeindruckend war dabei nicht nur der Tanz, sondern auch die Kostüme, die die Piratinnen selbst entworfen und genäht haben. Die Stewardessen der "Knappenesia-Airline" aus Sulzbach-Rosenberg zeigten mit Flugkapitän Nuschel Sexappeal und landeten schließlich unter Palmen in der Karibik. Da flog man gerne mit.

Die "Flotten Feger" der Bayreuther Hexen zeigten mit ihrem Knasttanz "Prison Break" ebenso wie die "Crazy Clowns" von der Faschingsgesellschaft Auerbach, was sie tänzerisch und schauspielerisch drauf haben. Akrobatik höchster Klasse zeigte das Männerballett "Hopfentropfen" von der Faschingsgesellschaft Schwarz-Weiß Bayreuth, auch mit ihrem Piratentanz "Auf hoher See". Sehr komisch war auch der Auftritt der "Ranz’n Dancer" aus der "heimlichen Hauptstadt des Bieres". Die Männer aus Kulmbach retteten als Zwerge aus dem Buchwald das Schneewittchen, dem es danach gar nicht mehr so gut ging.

Heldinnen in Strumpfhosen

Tolle Kostüme hatten auch die "Bayreuther Hexen" von der gleichnamigen Faschingsgesellschaft, die frei nach Robin Hood als Heldinnen in Strumpfhosen für eine Riesengaudi sorgten. Die 16 Damen der "Maxi Dancer" aus Kühlenfels begaben sich auf eine Reise durch die jüngere Musikgeschichte, die "Happy Dancers" von Schwarz Weiß Bayreuth luden nach Mexiko und die Männer der "Wilden Antikörper" aus Oberasbach zeigten, wie es in einem "Horror-Zirkus" abgeht. Die Damen aus Hollfeld quakten in Froschkostümen, während die 16 Damen von Glückauf Pegnitz ihren Tanz "Abflug" zeigten. Höhepunkt des Abends waren einmal mehr die "Happy Hoppers" aus Auerbach mit der Tanzshow "Freakcircus". Urkomisch der Tanz "Alles fit im Schritt" des Hollfelder Männerballetts. Die elf Männer der Auerbacher Faschingsgesellschaft sind bewährt für Tanzakrobatik auf höchstem Niveau.

Buntes Bühnenbild im Pottensteiner Bürgerhaus: Die „Crazy Clowns“ von der Faschingsgesellschaft Stadtgarde aus Auerbach. © Alle Fotos: Thomas Weichert



THOMAS WEICHERT