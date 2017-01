Pottenstein: Wenn Akrobatik auf Humor trifft

POTTENSTEIN - Draußen Schneegestöber, drinnen Beifallsstürme: Die etwa 100 Aktiven der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein brachten bei ihrer ersten großen Prunksitzung das ausverkaufte Pottensteiner Bürgerhaus geradezu zum Beben.

Gefielen in schwarz-weißen Kostümen: Die Mädchen der Juniorengarde, die wie alle Tänzer von Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein in diesem Jahr neu ausgestattet worden sind. Auch das Prinzenpaar und das Präsidium (im Hintergrund) sorgten für Stimmung. © Thomas Weichert



Besonders schön anzuschauen an dem Abend waren die großen Garden des 1978 gegründeten Faschingsvereins in ihren neuen Kostümen, die Akrobatik der beiden Tanzmariechen Anette Dresel und Anna-Lena Berner sowie die Aufführung „Burlesque“ der hübschen Damen der Schautanzgruppe, die so manches Männerherz in Wallung brachten. Den krönenden Abschluss bildete wieder das Männerballett, das diesmal als Bauarbeiter verkleidet nicht nur seine Muskeln spielen ließ. Auch Gößweinsteins Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (FW/BMG/BG) präsentierte darin dem Publikum seinen „gestählten“ Oberkörper.

Garanten für die Lachmuskeln waren neben dem Pottensteiner Arzt Franz Macht abermals der Narrenkübel-Chef und die Stimmungskanone Bernie Bauernschmitt, Marcel Zweck, Michael Stenglein, Holger Kade und Andreas Schmidt. Letzterer überzeugte mit seiner Büttenrede als Erotikartikel-Verkäufer und zusammen mit seinem Musikerfreund Tom Lang als alternde „Amigos“, die von der adretten Krankenschwester Laura Ritter auf die Bühne geführt werden mussten. „Viel zu schnell, Herr Kapellmeister“, ließ Andi Schmidt die Technik wissen, als sie die Musikstücke der Amigos anspielten.

Ebenso urkomisch war die Nummer von Bernie und Holli, die diesmal in einem hochtechnischem Audi zur Schwiegermutter vom Holli fahren wollten. Doch nicht mal der Start klappte und schon war die Ehe am Ende, weil sich durch die Navistimme herausstellte, dass Holli in Gößweinstein bei seiner Ex gewesen war, die Aileen Kade mimte.

Vom Nikolaus zum Osterhasen

Die Prunksitzung mit 27 Programmpunkten, durch die Vizepräsident Stephan Dresel in gewohnt lockerer Manier führte, hatte mit dem Auftritt von Macht begonnen, der als Nikolaus in den Saal gestürmt war, sich dann zum Osterhasen und zuletzt zu Winnetou wandelte. Darauf folgten die obligatorische Prinzenrede und der -walzer. Erste optische Überraschung des Abends war der Tanz der Prinzengarde in ihren neuen Kostümen. Die Hüte aller Gardemädchen hat der Nürnberger Unternehmer Manuel Debur gesponsert.

Der erste Kracher war dann der Auftritt von Michaela und Marcela als „Waltraud und Mariechen“ von Gößweinstein. Marcel Zweck als Marcela berichtete, er sei jeden Freitag in der Praxis beim Dr. Macht, weil es da eine kostenlose Verköstigung gebe. „Allmächt“, klärt Michaela auf, da gebe es doch die „Urinproben“ der Patienten. „Und ich hob scho‘ gedacht, dem Dr. Macht seine Weiber könna net kochen, weil`s immer so versalzen geschmeckt hot“. Der Saal bebt vom lauten Lachen der Gäste.

Erzählte einen Witz: Lara-Marie Weigel von der „Wackelzahngarde“. © Thomas Weichert



Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Die Jüngsten der „Wackelzahngarde“ treten als Schlümpfe und Schlumpfinchen auf, Lara-Marie Weigel erzählt einen Witz. Dann Nadja Urschlächter als Helga, die nix hört in der Bütt, der Auftritt der „Wichtelgarde“ und der erotische Schautanz der Juniorengarde. Dazwischen Januschka (Verena Helldörfer) und Gerch Flinkefitz (Franz Macht) im Sketsch „Januschka und Gerch und der Breitbandausbau“. Gekommen war ferner der Projektleiter des Planungsbüros fürs Bürgernetz Pottenstein, Herr Leitner (Stephan Dresel), der feststellte: „Mit Leitners schnellem Leiter, läuft der Porno immer weiter!“ Das begeisterte den schlecht hörenden Gerch. Schnelles Internet habe er schon immer gewollt – wegen der „nackerten Weiber“ und weil dann das Zeug, das er bei Amazon kaufe, schon da sei, bevor er es überhaupt bestellt habe.

Die sieben Vorstufen der Hölle

Musste durch die Hölle: Stephan Dresel als Bürgermeister Stefan Frühbeißer. © Thomas Weichert



Ein weiterer Sketch, ebenfalls aus Machts‘ Feder, war „Die Teufelshölle“ mit Stephan Dresel als Bürgermeister Stefan Frühbeißer (FW), der die sieben Vorstufen der Hölle durchlaufen musste. In der siebten Vorstufe wartete wieder Birgit Haberberger auf ihn, die er diesmal aber nicht küssen musste. Mit dabei war ferner der fiktive Seni-Vita Chef Horst Wiesent, der seine Heimbewohner persönlich pflegte und trotzdem in die Vorhölle musste, weil er jede Leistung extra abrechnete, sowie die Gebrüder Aldi, die ihren Supermarkt von Pottenstein nach Gößweinstein verlegt hatten.

Horst Weißenbeger nahm stellvertretend für die Pottensteiner Feuerlesschürer den diesjährigen Dukatenesel entgegen, der mit einer Geldspende von Macht verbunden ist. Nach der Pause sorgte der Mann mit den vielen „Bs“ geradezu für Oktoberfeststimmung im Saal. Fulminant war Machts Playbackshow „Schneeweißchen und Rosenrot“ mit zahlreichen Mitwirkenden in bunten und phantasievollen Kostümen, ehe die Damen des „Weiberballetts“ einen tollen Schautanz im Hühnerstall gackerten.

