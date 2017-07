Pottenstein: Wie fühlt es sich in einer Höhle an?

POTTENSTEIN/KROTTENSEE - In einer der sechs nordbayerischen Schauhöhlen wird diese Woche der dreimillionste Besucher erwartet. Ein Geschenk erhalten aber alle Gäste am kommenden Sonntag.

Dieser Tage wird der dreimillionste Besucher in einer der sechs nordbayerischen Schauhöhlen erwartet. Pro Jahr hat die Sophienhöhle (Bild) etwa 30 000 Gäste. © Burg Rabenstein



Seit zehn Jahren gibt es die Interessengemeinschaft nordbayerischer Schauhöhlen (INS). Seit dieser Zeit errechnen sie am Jahresende ihre Gesamtbesucherzahl. "Bei unseren Besprechungen sind wir darauf gekommen, dass wir jetzt beim dreimillionsten Besucher ankommen", erklärt INS-Sprecher Dieter Preu auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Zur Gemeinschaft gehören: die Binghöhle in Streitberg, die Sophienhöhle im Ahorntal, die Teufelshöhle in Pottenstein, die Maximiliansgrotte bei Krottensee, die Osterhöhle bei Neukirchen/Opf. und die König-Otto-Tropfsteinhöhle Velburg.

Um Besucher anzuziehen, haben sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft etwas Besonderes überlegt: Seit etwa sieben Jahren gibt es einen "Reisepass": Das ist ein Faltblatt, auf dem Besucher an jeder Höhlenkasse einen Stempel bekommen. Wer bereits fünf Orte besichtigt hat, erhält an der sechsten und letzten Höhle freien Eintritt. "Wir merken, dass das bei den Leuten gut ankommt", so Preu.

Kein "Event-Quatsch"

"Die Höhle ist ein Naturraum, der durch Event-Quatsch nicht aufgewertet werden kann. Wenn man dort zum Beispiel Figuren aufstellt, ist das Kitsch", meint Preu auf die Frage, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt, um Höhlen für die Besucher noch attraktiver zu machen. "Uns geht es um das Erlebnis: Wie fühlt es sich an, wenn man in der Nähe der Tropfsteine ist?", sagt er.

Die Unterhaltungsbranche habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Besucherzahlen der Höhlen (siehe gelber Kasten) seien aber konstant. Diese Ausflüge seien etwas Traditionelles. Etwas, das man nur einmal im Leben macht.

Dabei werde Wert auf die Qualität gelegt, die den Gästen geboten wird: Die insgesamt über 30 Höhlenführer nehmen jährlich an Schulungen teil, bei denen sie auch das "Drumherum" kennenlernen: Lebensweise der Fledermäuse, die in den Höhlen leben, die Entstehung der Felsgebilde – "damit sie kompetent auf Fragen der Führungsteilnehmer antworten können." Trotz der zahlreichen Besucherzahlen ist es für Dieter Preu wichtig zu betonen, dass "wir nur Besucher in den schützenswerten Räumen sind".

Es wird nicht "den" dreimillionsten Besucher geben — er könnte ja irgendeine der sechs Höhlen besuchen. Vielmehr erhalten alle Gäste am Sonntag, 16. Juli, ermäßigten Eintritt in alle sechs Höhlen.

