Pottensteiner Franz Niklas gewinnt 10 000 Euro

Glück beim PS-Sparen: Dauerauftrag mit fünf Euro pro Monat hat sich gelohnt - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Bei der Auslosung des PS-Sparens im Januar 2018 zog die Glücksfee erneut ein Los der Sparkasse Bayreuth als Hauptgewinner. Franz Niklas freut sich über 10 000 Euro

Franz Niklas (M.) freut sich über 10000 Euro. Regionaldirektor Manfred Harrer (l.) und Kundenberater Tobias Kreuzer übergeben den Gewinn. © F.: Sparkasse



Franz Niklas (M.) freut sich über 10000 Euro. Regionaldirektor Manfred Harrer (l.) und Kundenberater Tobias Kreuzer übergeben den Gewinn. Foto: F.: Sparkasse



Der Dauerauftrag zum Glück mit fünf Euro im Monat hat sich für den 61-Jährigen gelohnt. Regionaldirektor Manfred Harrer und Kundenberater Tobias Kreuzer überreichten den Gewinn in der Sparkassen-Geschäftsstelle Pottenstein an Franz Niklas.

Im Rahmen vom PS-Sparen & Gewinnen werden monatlich fünf Euro abgebucht. Während ein Euro zur Teilnahme an der Verlosung einbehalten wird, gehen vier Euro zurück auf das Konto des Sparers. Die Gewinnchancen liegen zwischen fünf und 10 000 Euro pro Monat. In 2017 wurden gut 320 000 Euro an die Losinhaber der Sparkasse Bayreuth ausgeschüttet.

nn