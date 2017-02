Pottensteiner Gauditreffen: Neandertaler entern das Parkett

Witziger Wettstreit von närrischen Frauen- und Männerballetts aus der Region - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Das Gauditreffen der Damen- und Herrenballetts der organisierten Narren aus Oberfranken, Mittelfranken und der Oberpfalz im Pottensteiner Bürgerhaus hat sich inzwischen etabliert. Diesmal traten in einem nicht ganz ernst zu nehmendem Wettstreit 20 verschiedene Tanzgruppen aus neun Faschingsgesellschaften und aus Kleingesee gegeneinander an.

Die Wikinger Bad Berneck hießen die Faschingsgesellschaft "Willkommen im Neandertal". © Thomas Weichert



Mehr als voll war das Bürgerhaus und Pottenstein ist inzwischen nicht nur eine Faschingshochburg in Franken geworden, sondern auch das Zentrum der Damen- und Männerballetts. Beteiligt hatten sich diesmal neben den Organisatoren des Faschingskomitees Kühlenfels-Waidach die Faschingsvereine aus Pegnitz, Auerbach, Bad Berneck, Hollfeld, Bayreuth, Kulmbach, Heroldsbach, Sulzbach-Rosenberg und das Männerballett aus dem Gößweinsteiner Ortsteil Kleingesee mit ihrem Tanz "Chaos im Gsee´a Olymp".

Die einzelnen Tanzgruppen boten an dem abwechslungsreichen Abend unter der Moderation von Sitzungspräsident Uwe Wiegärtner 20 schwungvolle und witzige Tänze in kreativen und bunten Kostümen. Den Auftakt machte das Damenballett "Männerträume" aus Heroldsbach, verkleidet als lustige Clowns. Danach die "grazilen Schlossgazellen" der Kühlenfelser Narren die sich drom auf`m Berg wähnten auch wenn das Bühnenbild eher eine klappernde Mühle am rauschenden Bach im Tal zeigte.

Klasse gemacht der Tanz der "Flotten Feger" der "Bayreuther Hexen" als "Vegas Babys", bevor die Männer der Wikinger aus Bad Berneck mit ihrer Show "Der eine dick, der andere schmal – Willkommen im Neandertal" Keulen schwingend über das Parkett fegten. Wie sich zwei Platzhirsche um die Schneehaserln auf der Piste streiten, zeigten die Männer von Glückauf Pegnitz, bevor im ersten Teil diebische Elstern aus Hollfeld von ihren Abenteuern im Elsterland berichteten.

Davor noch die Vampirladys der Kühlenfelser. Das Damenballett der SK Kühlenfels gibt es seit 20 Jahren und ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum konnten dabei Trainerin Tanja Wiegärtner und Kostümschneiderin Martina Brendel feiern die die Tanzgruppe einst gegründet hatten.

Nach der ersten Pause wurden die Besucher durch die Happy Dancers aus Bayreuth in die 80er Jahre versetzt bevor ein Bauer der Knappenesia aus Sulzbach-Rosenberg eine Frau suchte und die Mädels der Wikinger aus Bad Berneck als Saloon Girls den Wilden Westen wieder aufleben ließen. Die Bayreuther Hexen suchten dann ihren Häuptling, die Narren aus Heroldsbach hoben regelrecht ab und die Maxi Dancers aus Kühlenfels landeten mitten im Karneval in Venedig.

Nach der zweiten Pause dann noch die wilden Wikinger-Weiber, bis die Hollfelder die Post abgingen ließen und die Kulmbacher Showtanzgruppe feststellte, dass es auf dem Mars kein Bier gibt. Am Schluss zeigten die Heroldsbacher Narren noch wie Aladdins Harem aussah bevor die Damen von Glückauf Pegnitz zum Halali bließen.

Thomas Weichert