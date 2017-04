Pottensteins Brunnen: Des Bürgermeisters Malkunst

POTTENSTEIN - Zu Ostern werden vor allem in der Fränkischen Schweiz die Brunnen mit bunten Eiern geschmückt. Einer der schönsten Osterbrunnen steht in Pottenstein. Die Nordbayerischen Nachrichten haben vor Ort nachgefragt, wie der Brunnen geschmückt wird und woher die Tradition eigentlich kommt.

Er gilt als einer der schönsten in der Region: Der Pottensteiner Osterbrunnen – der große in der Hauptstraße – ist ein wahres Prachtexemplar. Doch dahinter steckt alle Jahre sehr viel Aufwand und ein hohes Zeitpensum. © Foto: Brigitte Grüner



Gegen 10 Uhr morgens am Samstag vor Ostern treffen sich die Familien Schreiner, Frühbeißer und Arnold zum Schmücken des Osterbrunnens. Jahr für Jahr sind es die selben Helfer. Die Männer binden die Zweige unterhalb der Elisabeth-Statue am Brunnen fest und die Frauen beginnen damit, die bunten Eier in Form von Blumen-Mustern an die Stränge zu stecken.

1600 Eier schmücken jedes Jahr den Brunnen in der Stadtmitte. Die Eier sind echt. Zum Teil haben Waldemar Schreiner und seine Freunde diese schon vor mehr als einem Jahrzehnt gefärbt. "Die Eier stammen aus einem Spendenaufruf vor fast 15 Jahren. Damals haben wir 2000 ausgeblasene Eier bekommen", sagt Schreiner, der zweite Vorsitzende des Heimatvereins. Diese wurden erst gesäubert, dann getrocknet. Anschließend wurden sie mit Bauschaum ausgefüllt. "Das hat ein Kollege gemacht, bei ihm haben 95 Prozent der Eier überlebt. Ich konnte das nicht so gut", sagt der zweite Vorsitzende des Heimatvereins. Dann wurde ein Holzstecken in den Bauschaum gesteckt. Der übergequollene, trockene Bauschaum wurde abgekratzt, die Eier in Farbe getaucht und auf ein Stück Styropor gesteckt.

Jedes Ei hat sein Muster

Auch dieses Jahr wurden etwa 200 ausgeblasene Eier gespendet. Diese werden aber erst im Sommer gefärbt. "Wir müssen das draußen machen und bisher war es dafür zu feucht." Die Färbung der Ostereier entsteht nach einem festen Farbmuster, das bei einem Farbfachgeschäft in Bayreuth hinterlegt ist. So sehen die Pottensteiner Eier immer gleich aus.

Dieses Jahr werden zum ersten Mal ein paar wenige Plastikeier zum Schmücken verwendet. "Da die Leute immer wieder testen müssen, ob die Eier echt sind, gehen viele kaputt", so Käthe Schreiner, die Frau von Waldemar Schreiner. Den Plastikeiern macht das Drücken nicht ganz so viel aus wie den echten.

Die mittleren Bögen, oberhalb des Brunnens, verzieren die Helfer mit besonderen Eiern. Bürgermeister Stefan Frühbeißer hat die Gänse-Eier vor 15 Jahren selbst bemalt. "Das sind meine Heiligtümer. Sie zeigen verschiedene Motive aus Pottenstein", sagt Waldemar Schreiner.

Er findet, dass der Brunnen früher sehr überladen wirkte. Nun sei der Brunnen schöner. Die anderen zwei Familien haben geholfen, das Schmuckmuster zu verändern und zu verbessern, erklärt Schreiner.

Nicht nur der große Brunnen in der Hauptstraße wird aufgehübscht. Ein paar bunte Eier kommen auch an den kleinen Brunnen vor dem Rathaus.

Bis alles fertig geschmückt ist, dauert es: Die Freiwilligen brauchen mindestens fünf Stunden Zeit. Zum Schluss stellen die fleißigen Macher Holzfiguren, die die Familien Arnold und Frühbeißer gemacht haben, dazu.

ANNIKA ENDRES