Potzler nach Punkten geschlagen

Einige Zuschauer waren mit Entscheidung nicht einverstanden - vor 1 Stunde

PEGNITZ/FRANKFURT - Tobias Potzler von Fightsports Pegnitz trat bei der Fight Night Saulheim an. Gekämpft wurde in der Disziplin Mixed Martial Arts, auch bekannt unter Freefight. Potzler kämpfte in der Klasse bis 84 Kilogramm gegen den Frankfurter Davor Markovic.

Tobias Potzler (rechts) von Fightsports Pegnitz trat bei der Fight Night Saulheim an gegen den Frankfurter Davor Markovic (links). © privat



Der Pegnitzer verlor nach Punkten, wobei einige Zuschauer mit der Entscheidung der Kampfrichter nicht einverstanden waren. „Ich bin zufrieden. Klar kann man immer etwas besser machen, aber das geschieht dann beim nächsten Fight“, sagt Potzler. Spätestens bei der Weidener Fight Night am 7.Oktober wird er wieder in den Ring steigen.