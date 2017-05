Praktikable Lösungen für Ranna gesucht und gefunden

RANNA - "Wir sollten Herrn Noll vom Staatlichen Bauamt dankbar sein für seine Geduld und seine Planung." Wolfgang Meiler brachte es am Dienstagabend nach knapp 90-minütiger Diskussion bei der Bürgerversammlung auf den Punkt. "Das Bauamt ist eine Fachbehörde und wird wissen, was zu tun ist", fügte der Ortssprecher hinzu.

Die Einfahrt oberhalb der Bushaltestelle soll nach der Umgestaltung nur mehr für Busse zur Verfügung stehen. Der Durchgangsverkehr soll die nächste Einfahrt nehmen. Foto: Brigitte Grüner



Wie schon bei der Ortsversammlung im Herbst schlug Bauoberrat Stefan Noll eine Verbreiterung der Staatsstraße 2162 in Höhe von Ranna vor. Auf der breiteren Trasse hätten zwei Linksabbiegespuren Platz. Eine an der Haupteinfahrt gegenüber dem Anwesen Meiler, die zweite an der Einfahrt zur Rauhensteiner Straße. Die Umgestaltung würde mehr Sicherheit für die aus Richtung Neuhaus kommenden Linksabbieger bringen, waren sich Noll und Bürgermeister Joachim Neuß einig. Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass etliche Fahrzeuge, die dann keine Rücksicht mehr auf abbiegende Autos nehmen müssen, womöglich noch schneller an Ranna vorbeifahren werden.

Zu Beginn der Versammlung im GrenzZoigl schien noch die Geschwindigkeit der vorüberfahrenden Fahrzeuge das größte Problem zu sein. Die Bürger hatten im Vorjahr um Geschwindigkeitsmessungen gebeten, welche die Stadt im Herbst durchgeführt hatte. Stadtbaumeisterin Margit Ebner erläuterte die Ergebnisse. Vier Wochen wurden die aus Neuhaus kommenden Fahrzeuge gemessen. 85 Prozent aller Autos waren langsamer als 72 Stundenkilometer unterwegs, der Durchschnitt lag bei 57,5. In der Gegenrichtung wurde insgesamt etwas schneller gefahren: 85 Prozent der Fahrzeuge waren mit bis zu 77 Stundenkilometern unterwegs. Im Durchschnitt wurden 57,2 Stundenkilometer gemessen. Ein "Ausreißer" wurde nachts mit 144 Sachen gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Ortschaft liegt bei 50 Stundenkilometern.

Ruhebänke an der Straße

Bereits erledigt hat die Stadtverwaltung die Montage eines neuen Buswartehäuschens mit Gestaltung des Umfelds. Die Stelle wurde häufig als Parkplatz genutzt. Inzwischen verhindern Metallpoller die Einfahrt. Einen weiteren Wunsch hatten die Bürger im Herbst an die Stadt herangetragen: Die Realisierung von Ruhebänken an der oft begangenen Straße in Richtung Rauhenstein hat inzwischen begonnen. Eine Bank ist aufgestellt, ein bis zwei weitere werden folgen, so Bürgermeister Neuß.

Hauptthema bei der Bürgerversammlung am Dienstag waren praktikable Lösungen für die Einfahrt nach Ranna. Erst im April war es auf der Staatsstraße zu einem Auffahrunfall gekommen, weil ein aus Neuhaus kommendes Fahrzeug wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf das Auto eines Linksabbiegers und den dahinter wartenden PKW aufgefahren war.

Von einer unfallträchtigen Stelle könne man allerdings nicht sprechen, machte Stefan Noll deutlich. In den vergangenen zehn Jahren seien drei Unfälle passiert. Das Staatliche Bauamt schlage eine Aufweitung der Staatsstraße und das Anlegen von zwei Linksabbiegespuren vor. Die vorbeifahrenden Autos werden dadurch nicht langsamer, doch Auffahrunfälle können vermieden werden. Im Zuge dieser Arbeiten würde die mittlere Einfahrt, die von vielen Fahrern aus Richtung Auerbach genutzt wird, um in Richtung Mosenberg oder A 9 zu fahren, umgestaltet und für den Durchgangsverkehr unkomfortabel angelegt.

Auch ein anderer Straßenbelag ist dort vorgesehen. Geschlossen werden kann dieses Straßenstück nicht, weil Busse es als Ausfahrt benötigen. Die Umgestaltung der Einfahrtssituation an der Staatsstraße wird vom Bauamt in Auftrag gegeben und vom Freistaat finanziert.

Gehweg abgesenkt

Notiert wurden von der Stadtverwaltung auch einige Wünsche der Bürger. Der Gehweg, der innerorts parallel zur Staatsstraße verläuft, wird an manchen Stellen abgesenkt, um von Kindern auch als Radweg genutzt werden zu können. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen an der Staatsstraße 2162 werden zwischen Buswartehäuschen und Fahrbahn noch Sträucher gepflanzt. Eine Querungshilfe von der Rauhensteiner Straße zum gegenüber liegenden Wäldchen – in diesem Bereich gehen die "Rannicher" oft spazieren — prüft das Bauamt noch.

Ob die Busausfahrt als "Spielstraße" deklariert werden kann, wird ebenfalls bis zur Detailplanung eruiert. Vielen Bürgern ist die Durchfahrtsgeschwindigkeit ein Dorn im Auge. Die Vorschläge reichten von Schildern "Achtung Radarkontrolle" bis zu Messgeräten mit lachendem oder traurigem Smiley.

Bauoberrat Stefan Noll sagte zum Zeitplan, dass die detaillierte Planung sechs bis neun Monate dauern werde. Voraussichtlich im ersten Quartal 2018 kann diese den Bürgern vorgestellt werden. In Absprache mit drei Bürgern wird die Stadt mittelfristig auch nochmals Geschwindigkeitsmessungen machen.

BRIGITTE GRÜNER