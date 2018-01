Zehn Nachwuchsköche aus ganz Nordostbayern standen bei einem Wettbewerb der Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr in der Berufsschule Pegnitz am Herd. Ihre Aufgabe war es, aus einem Warenkorb rund um Forelle, Lamm sowie Buchweizen und Orangen ein Drei-Gang-Menü zu kreiern, das anschließend von angehenden Hotel- und Restaurantfachleuten serviert wurde. Bei den Köchen siegte Jannick Bursian (Landhotel Jöbstel, Waischenfeld), bei den Restaurantfachleuten Benedikt Schmitt (Sudpfanne, Bayreuth) und bei den Hotelfachleuten Sabrina Brandhofer (Gesundheitshotel, Weißenstadt).

Proben für den Ernstfall: Leerstehende Mehrfamilienhäuser in Bayreuth wurden am Samstag zum Übungsgelände für das Technische Hilfswerk.

Die Narren führen derzeit wieder das Zepter. Sind heutzutage eher Prunksitzungen an der Tagesordnung, so bestimmten früher Vereinsfeiern und Faschingsbälle das Geschehen. Hochburgen waren im Raum Pegnitz das ASV-Sportheim, das neue Freibad-Restaurant oder Kolb-Saal. Wir haben in der NN-Bilder-Schatzkiste gekramt und viele lustige Schnappschüsse gefunden. Hier ein Streifzug durch die närrischen Tage vor 40 Jahren.