Premiere in Auerbach: Erste Ladesäule für Elektroautos

Hinter der Helmut-Ott-Halle kann "getankt" werden — Kosten von rund 16 000 Euro — Zwei Steckdosen vorhanden - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Elektromobilität wird sich mittelfristig auch in Deutschland durchsetzen. Davon sind viele Politiker und Autobauer überzeugt. Auch in Auerbach gibt es jetzt eine öffentliche Ladesäule: An der Ecke Helmut-Ott-Halle und Boulderhalle.

Seit wenigen Wochen können Elektrofahrzeuge an dieser Ladesäule in Auerbach hinter der Helmut-Ott-Halle aufgeladen werden. Momentan können Akkus noch kostenlos aufgeladen werden. © Foto: Brigitte Grüner



Gut 13 000 Euro hat die Stadt, die sich mit 16 weiteren Gemeinden am Elektromobilitätskonzept des Landkreises Amberg-Sulzbach beteiligt, für die Ladestation einschließlich Netzanschluss und Einrichtung ausgegeben. 3100 Euro werden als Bundesfördermittel erwartet. Schon Mitte Dezember wurde die Ladesäule kurzfristig von einer Fachfirma aus Birgland aufgestellt. Selbst Hauptamtsleiter Uwe Lindner hatte nicht damit gerechnet, dass die Säule noch 2018 installiert wird.

Bei der schwarz-grauen Säule handelt sich um eine Ladestation mit zwei Ladedosen. Es können also zwei Fahrzeuge gleichzeitig angesteckt und geladen werden, erklärt Lindner. Die Ladeleistung einer Steckdose beträgt 22 Kilowatt.

Noch kostenloses Laden

Zur Frage, wie oft die Ladesäule genutzt wird, können nach der kurzen Zeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Wir haben aber Hinweise darauf bekommen, dass regelmäßig Elektrofahrzeuge an der Ladesäule "tanken", sagt der Hauptamtsleiter. Momentan sogar kostenlos, doch das bleibt nicht immer so.

Landkreis mit beteiligt

Der Landkreis und die 17 am Elektromobilitätskonzept beteiligten Gemeinden arbeiten mit der Firma InAS (Infrastruktur Amberg-Sulzbach) GmbH zusammen. Diese fungiert als Kooperationspartner und unterstützt die Gemeinden bei der Ausschreibung und Erstellung der Förderanträge für die Gemeinde sowie beim Kauf, der Inbetriebnahme und Betriebsführung der Ladesäulen, die in allen beteiligten Kommunen stehen sollen.

Hinweisschild ist angedacht

Auch die Abrechnung mit den Endkunden läuft über die InAS GmbH. Die Firma hat bereits angekündigt, dass das Abrechnungssystem in wenigen Wochen aufgeschaltet werden kann. "Dann muss der Strom auch bezahlt werden", erklärt Uwe Lindner. Hinweise auf die Stromparkplätze folgen ebenfalls noch. Ein Hinweisschild und eine spezielle Markierung auf den Stellflächen sind angedacht.

BRIGITTE GRÜNER