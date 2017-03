Pressath: Autofahrer gegen Verkehrsinsel geschleudert

PRESSATH - Am Donnerstagabend kam es erneut zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung der Kreisstraße NEW 5 bei Döllnitz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Zwei Autos kollidierten, eines kam nicht auf allen vier Rädern zum Stehen.

Bei Pressath hat ein 40-Jähriger die Vorfahrt missachtet und ist mit seinem Wagen auf eine Verkehrsinsel geschleudert worden. © NEWS5 / Masching



Bei Pressath hat ein 40-Jähriger die Vorfahrt missachtet und ist mit seinem Wagen auf eine Verkehrsinsel geschleudert worden. Foto: NEWS5 / Masching



Ein 40-jähriger Pressather wollte laut Polizeiangaben mit seinem Opel von Troschelhammer kommend in Richtung des Industriegebietes fahren. Er übersah dabei den von rechts kommenden Audi einer 38-Jährigen, der mit drei Personen besetzt war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf eine angrenzende Verkehrsinsel geschleudert, auf welcher er mit der Fahrerseite zum Liegen kam. Verletzt wurde glücklicherweise bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei, die allerdings keine Angaben zur Höhe machte.

