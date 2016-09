Pressath: Trotz Sprung aus brennendem Auto in Lebensgefahr

TRABITZ - Obwohl sie in letzter Sekunde aus ihrem schon brennenden Auto springen konnten, wurdenzwei Bauarbeiter am Mittwochabend bei einem Unfall nahe Trabitz im Landkreis Neustadt/Waldnaab lebensgefährlich verletzt.

Der Innenraum des Pritschenwagens wurde durch das feuer zerstört. © News5/Masching



Zwei Bauarbeiter waren mit ihrem Ford Transit am Mittwochabend nahe Trabitz auf der Staatsstraße 2665 von Pressath in Richtung Kemnath unterwegs, als der Innenraum plötzlich in Flammen aufging. Der Fahrer versuchte zwar noch, das Fahrzeug bei Grünbachnach links von der Straße weg zu lenken, aber dies war nicht mehr möglich. Beide Insassen sprangen deshalb aus dem brennenden und noch fahrenden Transit, um ihr Leben zu retten. Der Pritschenwagen rollte daraufhin allein weiter durch einen Garten und einen Hof, bis er gegen einen Baum prallte und dort stehen blieb.

Die Anwohner des Hauses alarmierten den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Sie leisteten zudem bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die beiden Bauarbeiter erlitten trotz ihres beherzten Sprunges aus dem fahrenden Transporter lebensgefährliche Verbrennungen. Zwei Rettungshubschrauber flogen sie direkt vom Ort des Geschehens in eine Spezialklinik nach Nürnberg.

Wie es zu dem Brand im Innenraum des Fahrzeugs kommen konnte, ist bislang noch vollkommen unklar. Die Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei aufgenommen.

rr