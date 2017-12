Preziosen in der Trockauer Thomas-Kirche

Am zweiten Weihnachtsfeiertag rückten die Musiker, ihre Stücke und vor allem das Publikum in den Fest-Mittelpunkt - vor 11 Stunden

TROCKAU - Es gibt Termine, die sehnt man geradezu herbei. Weil man weiß: Das wird gut, das wird eine runde Sache, das wird wohl keine Enttäuschung. Das Konzert des Trockauer St.-Thomas-Chors am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages war so ein Termin.

Der Thomaschor in Trockau brachte in diesem Jahr auch traditionelle und wunderbar harmonisch klingende Weisen aus der böhmischen Nachbarschaft zu Gehör. Foto: Klaus Trenz



Kein Wunder also, dass die Kirche St. Thomas von Aquin auch diesmal wieder nahezu voll besetzt war, als Chorleiter und Organisator Ottmar Schmitt zu 75 Minuten musikalischer Berieselung der außergewöhnlichen Art auf außergewöhnlichem Niveau bat.

Es gehe um die Freude an geistlicher Musik, sagte Pfarrer Josef Hell zur Begrüßung. Er sei sich "ziemlich sicher, dass sie Ihnen gefallen wird". Und: Musik beeinflusse ja auch die Körperfunktionen, mal negativ, mal positiv: "Ich denke, heute ausschließlich positiv", war der Geistliche fröhlich überzeugt vom guten Gelingen. So war es denn auch.

Das hatte immer auch mit Harmonie zu tun. Die war von der ersten bis zur letzten Zugabe-Minute im Raum spürbar. Was zum einen an den von Schmitt ausgewählten wunderbaren Stücken lag. Durch die Bank "Ohrwürmer". Auch von Komponisten, die namentlich gar nicht bekannt sind, auf deren Werke Schmitt aber bei seinen Forschungen in diversen Archiven gestoßen ist und Gefallen an ihnen gefunden hat, weil er wusste, sein Publikum wird sie ihm dankbar abnehmen. Wie zwei marianische Antiphone für Sopran, Alt, Orchester und Orgel, die an diesem Abend erklangen.

Überhaupt bedient sich Ottmar Schmitt gerne der Stücke von Komponisten, die eher selten zu hören sind. Die es aber aus seiner Sicht verdient haben, häufiger gespielt zu werden. Oft widmet er sich dabei Autoren aus dem böhmischen Raum. Diesmal kam Jiri L. Linek gleich zweimal zu Ehren. So mit seinem "Concerto ex C" für konzertierende Orgel und Orchester. Auf den zweiten Satz solle man achten, sagte Schmitt. Der basiere auf einem Wiegenlied, "da sollte man die Augen schließen, in diese Melodie kann man sich hineinlegen".

Wunderbare Interpreten

Die Solistinnen Christel Schmitt, Sopran, und Adelheid Lang, Alt (von links), rührten das Publikum bis tief ins Herz. Foto: Klaus Trenz



Wie wahr. Wieder diese Harmonie. Die entsprang aber nicht nur den Notenblättern. Sondern war auch - und vor allem - den Interpreten zu verdanken. Ottmar Schmitt macht da keine halben Sachen, keine Abstriche. Er setzt auf Qualität, auf Können. Professionell anmutendes Können. Das gilt nicht nur für seinen Chor, der seit Jahren über jeden Zweifel erhaben ist, was sein Niveau betrifft. Das gilt auch für die Solisten und Instrumentalisten, die er sich für dieses Konzert und für die geneigte Zuhörerschaft regelmäßig Jahr für Jahr nach Trockau holt. Es sind Musiker, die ihr Handwerk nicht nur einfach beherrschen sondern, die sich da längst ihren Meistertitel erworben haben. Wie der Gößweinsteiner Basilika-Organist Georg Schäffner an der Orgel. Oder die Pottensteiner Trompeter-Legende Norbert Lodes mit seinem Junior Manuel. Und da sind die Solostimmen. Mit einem Volumen, einer Klarheit, einer Tragfähigkeit, die über jeden Zweifel erhaben sind. Was Schmitts Tochter Christel (Sopran) und Adelheid Lang (Alt) an diesem Abend ablieferten, war schlichtweg ein Genuss.

Wie das ganze Konzert, das mit Mozarts "Te Deum laudamus" ein würdiges Finale hatte, ehe als Zugabe auch die Besucher in ein mächtiges "Oh du fröhliche" einstimmten und mit anhaltendem Applaus dokumentierten, dass Pfarrer Hell richtig vermutet hatte: Es hatte allen gefallen.

STEFAN BRAND