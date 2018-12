Prinzenpaar der Stadtgarde: Feste Bindung zur Narrenzeit

Sohn der Auerbacher Gerald und Nina Lord kam sogar am Faschingsdienstag zur Welt - vor 1 Stunde

AUERBACH - Absolut motiviert und auf fast alles vorbereitet ist das neue Prinzenpaar der FG Stadtgarde Auerbach in dieser Saison. Die 38-jährige Nina Lord, geborene Winter aus Finstermühle, sowie der 43-jährige Gerald Lord, ein echter Auerbacher, stecken schon seit Oktober in den Vorbereitungen auf ihr närrisches Amt.

Das Prinzenpaar Nina und Gerald Lord zusammen mit ihren drei Kindern. © Barbara Schuster



Das Prinzenpaar Nina und Gerald Lord zusammen mit ihren drei Kindern. Foto: Barbara Schuster



Der Familienname "Lord" könnte treffender nicht sein. Die sympathischen Kinder Mia (13), Ella (10) und Theo (7) sind Programm und halten ihre Eltern auf Trab. Alle drei Kinder sind in vielen Sparten des SV 08 Auerbach vertreten. Ella tanzte bereits bei den Lollipops der Stadtgarde und ist nun in der Jugendgarde aktiv.

Prinzessin Marina II, von Sternzeichen "Waage", hatte es nicht leicht mit der Auswahl der Abendkleider und wer den Prinzen Gerald I kennt, von Sternzeichen ein sensibler Krebs, weiß, dass er sich gut auf seinen Auftritt vorbereitet hat.

Nina und Gerald, verheiratet seit 2005, sind bereits erprobt bei Festivals. So waren sie als junges Paar gemeinsam mit Freunden bei "Rock am Ring" sowie in der Discothek "Happy Rock". Das lässt auf Marinas eindeutigen Musikgeschmack schließen: "Alternative Rock". Aus lebhaften Erzählungen weiß man, dass bei diesen Anlässen der disziplinierte Schwimmer Gerald auch mal "Fünf gerade sein ließ".

Bei der Inthronisierung von Andrea und Fritz Gnan, im Jahr 2003, erlebten sie einen der schönsten Abende. "Wir haben die ganze Nacht getanzt", schwärmt Marina noch heute. In der Zeit davor waren sie aber auch schon im Fasching unterwegs. Der damals berühmte "Demlfasching" ist ihnen in Erinnerung geblieben.

Um 6.15 Uhr im Wohnzimmer

Als 2005 Tochter Mia das Licht der Welt erblickte, war erst mal Schluss mit der Feierei. Doch die Verbindung zum Fasching sollte nicht abreißen, denn nach den Töchtern Mia und Ella wurde Theo Lord am Morgen des Faschingsdienstages, um 6.15 Uhr, zu Hause im Wohnzimmer geboren.

Theos Karriere als Kinderprinz ist da fast schon ein "Muss", während die Eltern mit diesem Amt nicht rechneten. Obwohl es Fotos aus Kindheits- und Jugendtagen des Prinzespaares gibt, die beweisen, dass der große Auftritt den beiden im Blut steckt.

Der erste Auftritt des Prinzen war in seiner Zeit beim Zivildienst bei Regens Wagner in Michelfeld, als er einen "Cancan" tanzte. Darüber hinaus genoss er die bewundernden Blicke, wenn er als Schwimmer des ASV Auerbach mehrfach Jahrgangsmeister in der Oberpfalz wurde. Aber auch heute noch kann der Sportler mit einem Kopfsprung vom Zehnmeterbrett beeindrucken.

Als kleines Mädchen im Fasching war Marina schon in ihre roten Schuhe verliebt und präsentierte diese stolz, als sie als Prinzessin verkleidet bei einem Faschingsspiel mit einem Tablett auf einer umgedrehten Bank balancieren musste. "Obwohl ich immer Cowboy sein wollte, damit ich eine Knarre haben durfte", erinnert sie sich. Mit ihrer schlagfertigen, witzigen Art ist Marina auf der Narrenbühne genau richtig.

Die gelernte Chemielaborantin ging in ihrer neuen Rolle als Mama auf. Als fürsorgliche und erfahrene Mutter von drei Kindern gab sie ihr wertvolles Wissen weiter und wurde zum Geheimtipp für frischgebackene Mütter im ganzen Landkreis, die eine Einweisung in die richtige Tragweise ihres kleinen Nachwuchses brauchten. Mit eigenen Visitenkarten machte sie sich einen Namen und wird heute noch gerne kontaktiert, wenn es um Fragen der richtigen Handhabung der Tragehilfen geht.

"Weiß, wen ich anrufen muss"

Prinz Gerald I ist sich der Verantwortung für seine Familie bewusst und beweist dies mit seiner außergewöhnlichen Hilfe im gemeinsamen Haushalt. Kindererziehung ist für ihn selbstverständlich und handwerklich ist der studierte Bauingenieur mehr als nur eine Hilfe: "Weil ich, wie in der Arbeit gewohnt, weiß, wen ich anrufen muss. Nämlich meinen Vater Anton Lord", sagt Gerald und lacht.

Gerald ist Bauleiter und Marina nahm bereits 2005 ihre Arbeit als Chemielaborantin wieder auf. Das Rühren von Farben und das Experimentieren mit verschiedensten Rohstoffen färbt auch in ihrer Freizeit ab.

Für Freunde probiert sie gerne Neues auf dem Grill aus und das Backen hat sie ihrer Tochter Mia vererbt. Dabei steht sie ihr bei neuen Tortenkreationen mit Rat und Tat zur Seite.

Experimentierfreudig ist die Familie auch, was Urlaub betrifft. Das einfache Leben auf dem Campingplatz ist schon eine Herausforderung für die sonst so technisch ausgestattete Familie. Aber auch hier schafft es Marina mit ihrem Wissen, für Komfort zu sorgen. Neben der Arbeit nimmt sich das neue Prinzenpaar immer Zeit für Freunde und Geselligkeit. Prinzessin Marina II freut sich auf ihr neues Amt und auch Prinz Gerald I ist mittlerweile einigermaßen infiziert. Das Prinzenpaar wünscht sich eine unvergessliche Zeit und bedankt sich bei allen Aktiven und Helfern vor und hinter der Bühne.

BARBARA SCHUSTER