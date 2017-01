Prinzessin aus Auerbach sucht ihren Partner selbst aus

Johanna Schuster und Felix Grüner fungieren als Kinderprinzenpaar der FG Stadtgarde Auerbach - vor 58 Minuten

AUERBACH - Wenn man die zwölfjährige Johanna Schuster und den elfjährigen Felix Grüner darauf anspricht, dass sie demnächst im Cabrio chauffiert werden, bekommen sie große Augen. Das Privileg solcher Fahrten genießen sie als Kinderprinzenpaar für die aktuelle Session der Faschingsgesellschaft (FG) Stadtgarde Auerbach.

Johanna Schuster kommt aus einem Elternhaus, das Erfahrung mit der fünften Jahreszeit hat. Felix Grüner hatte mit der fünften Jahreszeit bislang noch nichts am Hut. Das hielt die Zwölfjährige aber nicht davon ab, ihren Schulkameraden zum Kinderprinzen zu machen. © Klaus Trenz



Auf die Faschingsumzüge freuen sich die beiden Adeligen besonders, weil sie „zu faul zum Laufen sind“, wie sie selbst spitzbübisch sagen. Johanna hat schon Erfahrungen durchgemacht hinsichtlich einer närrischen Regentschaft. Sie ist die Tochter von Barbara und Daniel Schuster, die in der Saison 2011/12 das Zepter schwangen. Der Vater ist der FG als rühriger Sitzungspräsident erhalten geblieben. Doch Johanna verbindet auch Eigenes mit dem Auerbacher Fasching: Sei hat bei den Jüngsten der Stadtgarde – den Lollipops – getanzt und stand schon mit mehreren Sketchen bei den Narrennachwuchssitzungen auf der Bühne.

Nachdem Johanna angesprochen wurde, als Kinderprinzessin zu fungieren, hat sie sich ihren Prinzen ausgesucht. Das war ihre Bedingung. Felix Grüner sollte es werden — ihr Klassenkamerad in der sechsten Klasse der Realschule Auerbach.

Der gewünschte Amtsträger wurde mehr oder weniger mit dem Vorschlag, als Kinderprinz zu agieren, überrumpelt. Als ihm aber mitgeteilt wurde, dass Johanna an seiner Seite die jungen Narren regieren wird, willigte er ein. Außerdem lockte als Belohnung das erste Handy. Das war nämlich als wichtige Requisite nötig für den Rathaussturm. So hat sich für Felix das Amt des Kinderprinzen schon gelohnt. Mit dem Fasching selbst hatte Felix bisher noch nichts am Hut. Das wird sich ändern.

Der Elfjährige hat ungewöhnliche Hobbys. Zum einen ist er mit Leib und Seele Jungfeuerwehrmann bei der Feuerwehr Auerbach. Zum anderen hat er sich der Hühnerzucht verschrieben und ist Mitglied bei den Geflügelzüchtern Königstein. Darüber hinaus fährt er gerne Fahrrad. Johanna spielt Gitarre, bastelt, näht gerne und hält sich mit Klettern fit.

Beide sehen gelassen auf ihre bevorstehenden Auftritte und freuen sich auf sie. Vor allem Johanna: „Ich bin da oben auf der Bühne ja nicht ganz alleine. Der Papa ist dabei und dann traue ich mich das auch.“ Außerdem scheint das Prinzessinnen-Dasein einfacher zu sein als aktiv bei einem Programm mitzumischen: „Man steht halt da und lacht“, sagt sie und lacht.

Nur noch wenige Plätze

Für die erste Prunksitzung der FG Auerbach am Samstag, 27. Januar, gibt es bei Leder-Sport Dörrzapf in Auerbach noch Eintrittskarten. Die beiden nachfolgenden Sitzungen sind fast ausverkauft. Letzteres gilt auch für die Kinderprunksitzung, die einen Tag nach der Prunksitzung am Sonntag, 28. Januar (14 Uhr) stattfindet. Nur noch wenige Plätze sind noch frei.

KLAUS TRENZ