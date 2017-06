Private Maßnahmen machen Plech schöner

PLECH/BAMBERG - Nach fast drei Jahrzehnten steht die Dorferneuerung Plech vor dem Abschluss. Der Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Anton Hepple, hat darum den Mitgliedern des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Plech schon mal Urkunden für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit überreicht.

Amtsleiter Anton Hepple (3.v.l.) übergab Urkunden an die ehrenamtlichen Plecher Vorstandsmitglieder und dankte den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft Hans-Joachim Helzel (l.), Karl-Heinz Sapper (r.) und Detlef Riedel (2.v.r.). © Meixner



Was im Jahr 1990 mit der Anordnung der vorgezogenen Dorferneuerung für Plech begonnen hat, nähert sich dem Ende. In seiner Rede wies Hepple darauf hin, dass bereits seit 1963, dem Beginn der Flurbereinigung in Plech, Viehhofen, Eichenstruth, Bernheck und Ottenhof, eine enge Verbindung zwischen dem Amt in Bamberg und dem Markt Plech bestehe.

Nach dem Abschluss der Flurbereinigung Ende der 70er Jahre wurde die Zusammenarbeit mit der Dorferneuerung in Plech und den Ortsteilen Bernheck und Ottenhof fortgeführt, berichtete der Leitende Baudirektor.

Zweimal wiedergewählt

"Dorferneuerung Markt Plech – ich bin dabei!" hieß das Motto schon bald nach der Einleitung der Maßnahme. Die Neugestaltung des Kirchplatzes 1993 und 1994, rechtzeitig vor der 450-Jahr-Feier der Pfarrei Plech, war die erste große Maßnahme, der zahlreiche weitere folgten. Auffallend ist, dass die im Jahr 1991 erstmals gewählten ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandes bei den folgenden zwei Wahlen fast alle in ihrem Amt bestätigt worden sind. Von den Gründungsmitgliedern bereits verstorben sind Martin Karl Hutzler, Heinz Mann und Richard Wagner.

In die öffentlichen Maßnahmen wurden etwas über zwei Millionen Euro investiert. Der Markt Plech hat davon 739 000 Euro übernommen. Die weiteren Mittel flossen als Zuschüsse von der EU, von Bund und dem Land Bayern. Herausragend sind die vielen privaten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Dorferneuerung: 116 Projekte zur Verbesserung und Verschönerung der Anwesen wurden mit 466.000 Euro bezuschusst.

Die dabei von den Eigentümern investierte Summe beläuft sich auf über drei Millionen Euro. Als Musterbeispiele gelten die Sanierung eines Wohn-Stallhauses durch die Familie Promberger in Ottenhof sowie die Sanierung eines Ackerbürgerhauses durch die Familie Stark in Plech.

Der Bürgermeister des Marktes Plech, Karlheinz Escher, ließ den Ablauf der Dorferneuerung noch mal Revue passieren und wies darauf hin, dass die Kommune während des gesamten Verfahrens stets in der Lage gewesen sei, ihren Finanzierungsanteil zu tragen, so dass die öffentliche Förderung ausgeschöpft werden konnte.

Für den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft, Karl-Heinz Sapper, schließt sich mit dem Ende der Dorferneuerung ein Kreis seines beruflichen Lebens: Als junger Beamter war er einst an der Plecher Flurbereinigung in den 70er-Jahren beteiligt. Damals wie heute hätten es die Plecher verstanden, immer dann, wenn Fördermittel da waren, diese auch zu nutzen, bestätigte Sapper. Er schlug darum schmunzelnd vor, den Ruf aus dem Bürgerstreich zu ändern in: "Hot Zuschuss – af Plech näi!"

