Professionelle Ladendiebe am Sophienberg verhaftet

Im Auto fand sich gestohlenes Parfüm im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags - Zwei Männern gelang Flucht - vor 33 Minuten

BAYREUTH - Bayreuther Verkehrspolizisten stoppten am Mittwoch auf der A9 vier professionelle Ladendiebe. Sie konnten zwei Tatverdächtige festnehmen. Zwei weiteren Männern gelang die Flucht. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen die zwei Tatverdächtigen aus Osteuropa erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl.

Auch ein Polizei-Hubschrauber war im Einsatz. © Polizei



Kurz nach 19 Uhr kontrollierten die Beamten einen silbernen Golf aus dem Zulassungsbezirk Hannover auf der A9 am Parkplatz Sophienberg. Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher, denn die Überprüfung des Autos brachte einen Treffer. Die Insassen sind überörtlicher Ladendiebstähle verdächtig.

Unmittelbar nach dem Anhalten ergriffen zwei der vier Insassen die Flucht in ein nahegelegenes Waldstück. Einen 29-jährigen russischen Staatsangehörigen und einen 30 Jahre alten Moldawier konnten die Polizisten dagegen festnehmen. Die mit weiteren Beamten sowie mit einem Polizeihubschrauber eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief ergebnislos.

Bei der Durchsuchung des Golf fanden die Beamten das Diebesgut der gewerbsmäßigen Bande. Sie stellten eine Vielzahl hochwertiger Parfümfläschchen im Wert eines vierstelligen Eurobetrages sicher.

Auf Antrag der Bayreuther Staatsanwaltschaft erging am Donnerstagnachmittag gegen die zwei Osteuropäer Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls. Mittlerweile befinden sie sich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Bayreuth insbesondere zu den Mittätern dauern an.

