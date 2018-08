Professionelle Schlaglochsuche

AUERBACH/AMBERG - Der Landkreis Amberg-Sulzbach lässt den Zustand sämtlicher Kreisstraßen überprüfen. Dazu wird in den kommenden Tagen das gesamte Kreisstraßennetz von 371 Kilometern Länge mit einem speziellen Messfahrzeug befahren.

Lagebesprechung von Landrat Richard Reisinger (2.v.li.) und Tiefbauamtsleiter Matthias Kolb (2.v.re.) mit den Mitarbeitern der Firma „Ginger Lehmann & Partner“ aus Erfurt, Frank Berthold (1.v.li.) und Marius Ciszak. © Foto: Christine Hollederer



Auf den ersten Blick sieht der Kleinbus wie ein gewöhnliches Baustellenfahrzeug aus, doch an ihm befinden sich Laserscanner sowie hochauflösende Messkameras, welche die Straßenschäden bis ins kleinste Detail erfassen. "Die Ergebnisse der Messungen sind Grundlage für die Instandhaltung unserer Kreisstraßen in den kommenden Jahren", erklärte Landrat Richard Reisinger beim offiziellen Startschuss des Projekts. "Mithilfe der objektiven Auswertung können wir die Prioritätenliste der Sanierungen unserer Kreisstraßen nun anhand der Fakten festlegen und finanzielle Mittel zielgerichteter einsetzen", führte Reisinger aus. Diese "Hierarchisierung" soll laut Reisinger in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden.

Nur auf Straßen gerichtet

Der Landkreischef betonte ausdrücklich, dass die Kameras nur auf die Straßen gerichtet sind und die erfassten Bilddaten nicht veröffentlicht, sondern ausschließlich zur innerdienstlichen Aufarbeitung der Straßenschäden verwendet werden.

Ob Schlaglöcher, Spurrillen oder Risse: Mit Hilfe der am Messfahrzeug angebrachten Laser-Scanner und mit Unterstützung flankierender Videoaufzeichnungen erfasst das Fahrzeug den Zustand der Kreisstraßen im Landkreis Amberg-Sulzbach millimetergenau. Die Datenerhebungen sind nur bei Tageslicht möglich. Beim Messen darf es zudem nicht regnen, weil sonst die Ergebnisse verfälscht werden könnten.

Die Auswertung der Daten wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis spätestens Mitte kommenden Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen. Die Kosten für die Erfassung der Straßenschäden belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Der Kreisausschuss hatte das Projekt der Straßenzustandserfassung im Juli dieses Jahres einstimmig auf den Weg gebracht.

